Παρίσι: Ακόμη και ο Πύργος του Αϊφελ αγωνίζεται να ξεχρεώσει

Το εισιτήριο για τον Πύργο του Αϊφελ κοστίζει 36,1 ευρώ, μια τιμή που απωθεί πολλούς τουρίστες στο Παρίσι, οι οποίοι θα ήθελαν να θαυμάσουν την Πόλη του Φωτός από την κορυφή του.

Το δημοτικό συμβούλιο της γαλλικής πρωτεύουσας, στο οποίο ανήκει το εμβληματικό μνημείο, ηλικίας 136 ετών και ύψους 330 μέτρων, έχει αυξήσει την τιμή του εισιτηρίου εισόδου κατά περίπου 18% από πέρυσι και λέγεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νέας αύξησης μετά την αποκάλυψη ότι βρίσκεται «στο κόκκινο».

Οπως ανέφεραν οι Times, μια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γαλλίας, ανέφερε ότι ο πύργος απώλεσε πέρυσι 8,5 εκατ. ευρώ πέρυσι και αναμένεται να έχει έλλειμμα 31 εκατ. ευρώ μέχρι το 2031.

Οι ελεγκτές κατηγορούν τους αρμόδιους ότι υποτίμησαν σε μεγάλο βαθμό το κόστος ανακαίνισης του μνημείου, που αποτελείται από 180.000 μεταλλικές ράβδους και 2,5 εκατομμύρια μπουλόνια. Θεωρούν επίσης εξαιρετικά γενναιόδωρες, ακόμη και για το γαλλικό Δημόσιο, τις αμοιβές και τα επιδόματα που απολαμβάνουν οι 441 εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προνόμιά τους περιλαμβάνουν ένα μπόνους για την παραμονή στο σπίτι τις αργίες.

Η Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), η εταιρεία που ανήκει στο δημοτικό συμβούλιο και χειρίζεται τη λειτουργία του πύργου, δεν φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για το χάος, σύμφωνα με την έκθεση. Επλήγη από απώλεια εσόδων 149 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια των lockdown εξαιτίας της Covid-19 και εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει το οικονομικό κενό.

Ταυτόχρονα, η Αν Ινταλγκό, η σοσιαλίστρια δήμαρχος του Παρισιού, στη θητεία της οποίας τα χρέη του δήμου έχουν ανέλθει σε 9,3 δισ. ευρώ, προσπαθεί να εκμεταλλευθεί στο έπακρο το τουριστικό αξιοθέατο. Το τέλος αδειοδότησης που κατέβαλε η SETE στο συμβούλιο αυξήθηκε, από 8,1 εκατ. ευρώ το 2019, σε 38,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ωστόσο έχουν γίνει λάθη, σύμφωνα με τους ελεγκτές. Το 2018, για παράδειγμα, οι διαχειριστές διέταξαν το φρεσκάρισμα του πύργου για 20ή φορά από τα εγκαίνιά του, το 1889. Πίστευαν ότι η εργασία βαφής θα κόστιζε 50 εκατ. ευρώ, αλλά έπεσαν έξω κατά 92 ολόκληρα εκατ. ευρώ. Επίσης, διέθεσαν 32 εκατ. ευρώ το 2018 για την ανακαίνιση του ανελκυστήρα στον βόρειο πύργο. Ελα όμως που ο τελικός λογαριασμός ήταν 58,3 εκατ. ευρώ…

Η έκθεση συνέχισε επισημαίνοντας την αύξηση του κόστους προσωπικού από 25,9 εκατ. ευρώ το 2019, σε 32,3 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο μέσος ετήσιος μισθός είναι 72.317 ευρώ, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ ακόμη και οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι κερδίζουν 49.032 ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Οι ελεγκτές δήλωσαν ότι ήταν σε καλύτερη θέση από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ή των αεροδρομίων, σε θέσεις εργασίας με παρόμοιο ωράριο και προσόντα.

Οι αξιωματούχοι αρχικά ήλπιζαν να αντισταθμίσουν το αυξανόμενο κόστος πουλώντας περισσότερα εισιτήρια. Το αρχικό σχέδιο ήταν να προσελκύσουν 7,4 εκατομμύρια επισκέπτες το 2031, από 6,3 πέρυσι. Αλλά με το κλίμα να στρέφεται κατά του μαζικού τουρισμού στο Παρίσι, η φιλοδοξία έχει μειωθεί και ο στόχος είναι τώρα να έχουν 6,6 εκατομμύρια επισκέπτες σε έξι χρόνια.

Οσοι εργάζονται στις αργίες λαμβάνουν ένα μπόνους που τριπλασιάζει το μεροκάματό τους. Αλλά και όσοι δεν εργάζονται στις αργίες τυγχάνουν καλής μεταχείρισης, καθώς αμοίβονται με διπλάσιο μεροκάματο.

Παρά το τσουχτερό εισιτήριο, η Le Parisien υποστήριξε ότι δεν είναι πολύ ακριβό σε σύγκριση με τον πύργο Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι, όπου χρεώνεται κανείς έως και 150 δολάρια για να ανεβεί στον 148ο όροφο, ή με το Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όπου μπορεί να κοστίσει περίπου 100 δολάρια η ανάβαση στην κορυφή.

Το δημοτικό συμβούλιο του Παρισιού δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «τροποποίησης» του εισιτηρίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News