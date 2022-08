Λίμνη Κόμο: Απηύδησαν οι ντόπιοι με τις υπερβολές των πλουσίων

Οι δισεκατομμυριούχοι και οι αστέρες του Χόλιγουντ που έχουν αγοράσει πολυτελείς βίλες στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας ξέρουν ότι οι ντόπιοι έχουν τη διακριτικότητα να κάνουν «τα στραβά μάτια» στις επιδείξεις υπερβολικού πλούτου. Αλλωστε οι τελευταίοι δεν έχουν και άλλη επιλογή –είναι και αυτοί ξένοι στον τόπο της: όλο και περισσότερες κατοικίες ανήκουν πλέον στις διασημότητες της αλλοδαπής που μπορούν εκεί να κάνουν ό,τι θέλουν.

Ομως, η κράτηση μιας δημόσιας έπαυλης του 18ου αιώνα και των κήπων της για έναν ολόκληρο μήνα, προκειμένου να προετοιμαστεί το πάρτι ενός βρετανού μεγιστάνα –και δωρητή του κόμματος των Συντηρητικών της Βρετανίας– φαίνεται ότι εξάντλησε την υπομονή των κατοίκων της περιοχής. Ο Αλαν Χάουαρντ, 58 ετών, πλήρωσε 1,3 εκατομμύρια ευρώ στον Δήμο του Κόμο για να νοικιάσει τη Βίλα Ολμο, δίπλα στη λίμνη, και να προετοιμάσει την εκδήλωση που θα απολάμβαναν οι καλεσμένοι του στα τέλη Ιουνίου.

Στη λίμνη επρόκειτο να στηθεί μια πλωτή αποβάθρα για να υποδέχεται τους επισκέπτες, που θα έσπευδαν να γιορτάσουν την επέτειο του γάμου του Χάουαρντ με την αμερικανίδα δεύτερη σύζυγό του, Καρολάιν Μπάιρον. Η Βίλα Ολμο, η οποία αγοράστηκε από τον δήμο το 1924 έχει χρησιμοποιηθεί για τελετές και πάρτι γάμων στο παρελθόν, αλλά αυτό που προκάλεσε τον θυμό των ντόπιων αυτή τη φορά είναι το μεγάλο χρονικό διάστημα που θα έμενε κλειστή η έπαυλη αλλά και το πάρκο πίσω από αυτήν.

«Το πάρκο είναι ένα υπέροχο πράσινο μέρος, το οποίο χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για περπάτημα, τρέξιμο και βόλτες με τα κατοικίδιά τους. Το να το δεσμεύσεις για έναν μήνα και, μάλιστα τον Ιούνιο, μόνο αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει», είπε ο Νταβίντε Καντόνι, δημοσιογράφος στην τοπική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Comozero.

Στους διοργανωτές του πάρτι δόθηκε επίσης η άδεια χρήσης θέσεων στάθμευσης γύρω από τη βίλα, ενοχλώντας τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο Μαουρίτσιο Τράλιο, δημοτικός σύμβουλος, δεν συμφωνεί με την κίνηση του δήμου να δώσει για τόσον καιρό τον χώρο. «Η πόλη μας δεν βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας ή οικονομικής δυσκολίας και δεν χρειάζεται να κάνουμε θυσίες. Δεν χρωστάμε πουθενά, έχουμε πλεόνασμα, έχουμε χρήματα που δεν ξέρουμε καν πώς να τα ξοδέψουμε», είπε.

Ο Αλαν Χάουαρντ, ιδρυτής του Brevan Howard, ο οποίος φέρεται να κέρδισε 56 εκατομμύρια λίρες μέσα στο 2021 είναι… παλιός γνώριμος της περιοχής, αφού έχει αγοράσει εκεί μία βίλα και μάλιστα έχει αποκτήσει καλή φήμη στην περιοχή, από τις δωρεές ύψους 330.000 ευρώ που έχει κάνει στον Δήμο για τις βελτιώσεις των δρόμων στην πόλη Μπελάτζιο που βρίσκεται παράκτια στη λίμνη.

Ανθρωποι που τον γνωρίζουν καλά λένε ότι «ο Αλαν έχει κάνει διάφορες δωρεές και έχει βοηθήσει πολύ την κοινότητα για αρκετά χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτεί φιλανθρωπικές οργανώσεις που βοηθούν άστεγους, αλλά και την εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα, ενώ έχει δωρίσει περισσότερες από 350.000 λίρες στο Κόμμα του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον από το 2019.

Μάλιστα, όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά στη Βρετανία, αναρτούν κάθε τόσο τις επιχειρηματικές του κινήσεις. Η τελευταία έγινε στις 7 Ιουνίου.

$MATIC JUST IN: Alan Howard, British Billionaire Hedge Fund Manager & co-founder of Brevan Howard Asset Mgmt, invests in Polygon-based web3 data startup “Navigate”.

Navigate raised $7.6 million in seed funding from Alan Howard’s & others.#Polygon 🙌

via @Yogita_Khatri5 pic.twitter.com/8gKG6Krvcn

— WEB3 Market Insight 🇦🇺 (@iftikharpost) June 7, 2022