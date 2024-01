Ερυθρά Θάλασσα: Eρχεται νέος πόλεμος της Μπαρμπαριάς;

Δυτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι αντάρτες Χούθι δεν θα καμφθούν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στις 12/1 με τη χρήση (και) αεροπλανοφόρων | US Central Command via X/Handout via REUTERS