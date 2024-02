Η Ελλάδα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου – Πώς ο Economist «απάντησε» στο Ευρωκοινοβούλιο…

Στο 8% τoυ παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε «πλήρεις δημοκρατίες» τοποθέτησε ο Economist (εδώ) τους Ελληνες, επαναφέροντας την Ελλάδα –16 χρόνια μετά το 2008– στις «πλήρεις δημοκρατίας». Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το ψήφισμα που υιοθέτησε πριν από λίγες μέρες το Ευρωκοινοβούλιο (και στο οποίο αντέδρασε το ΕΛΚ) στο οποίο εκφράζονταν ανησυχίες για το κράτος δικαίου στη χώρα μας.

Ετσι, ενώ στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου (εδώ) εκφράστηκαν από τους ευρωβουλευτές που το ψήφισαν «ανησυχίες για τις πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας», στην έρευνα του Economist Intelligence Unit η Ελλάδα επιστρέφει, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, στο κλειστό κλαμπ των χωρών που αποκαλούνται «πλήρεις δημοκρατίες». Μάλιστα, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 8,14 στα 10, καταλαμβάνοντας την εικοστή θέση ανάμεσα στις συνολικά 167 χώρες και περιοχές που εξετάζονται. «Η γενέτειρα της δημοκρατίας έχει λόγους να πανηγυρίζει», αναφέρεται στην έκθεση.

Το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται ευρωβουλευτές που ενέκριναν το ψήφισμα κατά της Ελλάδας, βρίσκονται σύμφωνα με το Economist κάτω από την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας. Στο παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα, ως «πλήρης δημοκρατία», βρίσκεται μια κρίσιμη βαθμίδα πάνω από τις χώρες με τον χαρακτηρισμό «ελαττωματική δημοκρατία» όπως το Βέλγιο (η καρδιά της ΕΕ), η Ιταλία και η Πορτογαλία. Η επίδοση της Ελλάδας για το 2023 είναι η καλύτερη από τότε που άρχισε να δημοσιεύεται το «Democracy Index», πριν από 18 χρόνια. Οι χειρότερες βαθμολογίες της χώρας μας, μεταξύ 7,23 και 7,29, καταγράφηκαν την τριετία μεταξύ 2016-2018.

«Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους συστηματικά, εντός και εκτός συνόρων, επικρίνουν και συκοφαντούν τη χώρα μας» δήλωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την έκθεση. «Η χώρα μας μετά την ανάδειξή της ως “χώρα της χρονιάς” από τον Economist, από τον χαρακτηρισμό “ελαττωματική δημοκρατία”, ανέβηκε 5 θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνοντας την 20η θέση και χαρακτηρίζεται πλέον ως “πλήρης δημοκρατία”» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι «η συνολική βαθμολογία της χώρας μας είναι 8,14, ενώ βαθμολογηθήκαμε με 10 στους τομείς της εκλογικής διαδικασίας και πλουραλισμού, 7,14 στην λειτουργία της κυβέρνησης, 7,2 στην πολιτική συμμετοχή, 7,5 στην πολιτική κουλτούρα και 8,82 στις πολιτειακές/κοινωνικές ελευθερίες, τομέας στον οποίο λάβαμε την υψηλότερη βαθμολογία μετά την εκλογική διαδικασία και τον πλουραλισμό».

