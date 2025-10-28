H Lancia επιστρέφει στους αγώνες: Bellissima ή μήπως όχι;

Για όσους παλαιότερους έχουν ζήσει ή για όσους νεότερους έχουν δει (σ.σ. να ‘ναι καλά το ΥοuTube) το αγωνιστικό παλμαρέ της ένδοξης Lancia, για όσους έχουν κάνει αυτοκίνητο-αφίσα τις Stratos, τις 037, τις Integrale ή τις S4 του Group B, η ανακοίνωση ότι η Lancia επιστρέφει στους αγώνες του WRC αντιμετωπίζεται είτε με επιφύλαξη είτε με ενθουσιασμό.

Επί των παραπάνω συναισθηματικών αποχρώσεων, η μεν πρώτη μάλλον εντοπίζεται στους παραδοσιακούς, αυτούς που έζησαν τα χρόνια της αυτόνομης Lancia και των αγωνιστικών της θριάμβων. Η δε δεύτερη συναντάται εν μέσω όσων ανδρώθηκαν και ζουν στις εποχές των μεγάλων ομίλων (βλ. Stellantis) όπου το σήμα με το «ελεφαντάκι» και η ανακοίνωση της επιστροφής του ονόματος ‘’Lancia’’ παίζει και να τους ξεκολλήσει από το κινητό τους ως σύντομη προέκταση άνω άκρου.

Η ανακοίνωση

«Υποσχεθήκαμε, το τηρήσαμε. Θα συμμετέχουμε στο Παγκόσμιο WRC2», δήλωσε αυτές τις μέρες στο Τορίνο ο διευθύνων σύμβουλος της Lancia. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, αυτό ήταν απλώς φήμη. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, ακουγόταν το σενάριο για μία Lancia Rally2, ειδικά μετά την εμφάνιση πρωτοτύπων με έντονο καμουφλάζ. Στη συνέχεια, οι πρώτες εικόνες ενός Ypsilon HF Integrale σε δοκιμή έθεσαν το θέμα σε ιντερνετική κινητικότητα. Έκτοτε ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί. Και μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το επίσημο δελτίο Τύπου: Γεννηθήτω νέα Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale».

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία

Όπως θέλουν όλοι, η Lancia δεν επιστρέφει στους αγώνες ράλλυ για να καλύψει μόνο μερικά αριθμητικά κουτάκια. Η ιταλική μάρκα εξακολουθεί να κατέχει το απόλυτο ρεκόρ τίτλων κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (10 μεταξύ 1974 και 1992). Ως εκ τούτου, η επιστροφή της στο WRC2 είναι κάτι παραπάνω από συμβολική.

Ναι, αλλά υπάρχει και μία Citroën παραδίπλα

Όπερ σημαίνει ότι είναι τουλάχιστον καθησυχαστικό ότι η Lancia δεν ξεκινά από το μηδέν. Το Ypsilon Rally2 βασίζεται τεχνικά στο Citroën C3 Rally2, ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που έχει ήδη αποδείξει τα προσόντα του στις ειδικές διαδρομές και στο WRC2. Καπίτο;

Αντιμέτωπη, λοιπόν, η Lancia με τα τρέχοντα σημεία αναφοράς της κατηγορίας (βλ. Skoda Fabia, Toyota Yaris και Ford Fiesta Rally2), το Ypsilon Rally2 HF Integrale θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα: το βάρος του ονόματός της Lancia και μία τιμημένη ιστορία.

Δηλαδή πειράζει;

Ε, αυτό έχει να κάνε σε ποιο γκρουπ κοινού (sic) ανήκετε. Προφανώς η κίνηση της Lancia έχει στόχο να ενισχυθεί και να αναγεννηθεί η μάρκα μέσω της αγωνιστικής της εμπλοκής. Αφού οι άλλες απόπειρες τα τελευταία χρόνια απέτυχαν αφήνοντας τη μάρκα να φθαρεί εμπορικά στο χρόνο, ανασύρθηκε το καθαρτήριο των αγώνων που, αν όλα πάνε καλά, θα αποτελέσει και την πλατφόρμα αναγέννησής της. Μαζί και της εμπορικής της πρότασης στο κοινό. Μακάρι.

Βέβαια, για κάποιους, και μόνο το λογότυπο ‘’Integrale’’ σε ένα προϊόν συνέργειας εντός ομίλου στον οποίον συνυπάρχουν Ιταλοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Aμερικανοί και μικρά βρετανικά υπολείμματα (βλ. Vauxhall) είναι κάτι σαν προσβολή μνήμης νεκρών. Οκέι, μπορείτε όμως να το δείτε κι αλλιώς: καλύτερα νεκρός ή μάχιμος και ζωντανός με την ευγενική χορηγία μιας Citroën; Κύριοι, διαλέξτε στρατόπεδο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News