Γιούρι Γκαγκάριν: «Γυναίκες, μη φοβάστε, δεν είμαι εξωγήινος!»

Η ιστορική στιγμή τις βρήκε στο χωράφι, πραγματικές ηρωίδες του Τολστόι. Γιαγιά και εγγονή μάζευαν από τα σπλάχνα της Γης τη βασική τροφή του φτωχού, τις πατάτες, και είχαν τα χέρια τους γεμάτα τίμιο χώμα. Ξαφνικά είδαν να τους πλησιάζει ένα περίεργο ον με λευκό κράνος και πορτοκαλόχρωμη στολή. Η γριά άρπαξε το χέρι της μικρής: «Παναγιά μου, τι είν’ ετούτο;» Μήπως ήταν εξωγήινος; Ή, ακόμη χειρότερα, Αμερικανός, κάποιος κατάσκοπος του ιμπεριαλισμού και εχθρός του σοσιαλισμού…

Το πορτοκαλόχρουν ον κατάλαβε τι φόβο προξένησε η απότομη εμφάνισή του και φώναξε στις γυναίκες ότι είναι άνθρωπος και μάλιστα Ρώσος. Ε, αυτές οι δύο ρωσίδες χωριάτισσες ήταν οι πρώτες κάτοικοι του πλανήτη μας που υποδέχθηκαν τον σοβιετικό κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν αμέσως μετά την προσγείωσή του από το θρυλικό διαστημικό ταξίδι του. Και αυτό έγινε διότι η κάψουλα που τον μετέφερε έπεσε πολλά χιλιόμετρα μακριά από το προκαθορισμένο σημείο. Ετσι το συναπάντημα των τριών ήταν εντελώς αναπάντεχο.

Η εγγονή εξιστόρησε τα διαδραματισθέντα στον ανταποκριτή του BBC στη Μόσχα.

Ακόμη θυμάται το πλατύ χαμόγελο του κοσμοναύτη που άστραφτε πίσω από την κάσκα του. Από τότε και κάθε χρόνο στη Ρωσία γιορτάζεται με εξαιρετική λαμπρότητα εκείνη η ιστορική πτήση του Γκαγκάριν, στις 12 Απριλίου 1961, όταν ο 27χρονος κοσμοναύτης είχε μείνει 108 λεπτά στο Διάστημα μέσα στο σκάφος «Βοστόκ», κάνοντας μία πλήρη περιστροφή πέριξ του πλανήτη μας. Νέα εποχή μόλις είχε γεννηθεί για την ανθρωπότητα.

