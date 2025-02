«Γιατί φορτώνουν τα Jaguar I-Pace για σκραπ, μπαμπά;»

Αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν έξι χρόνια όταν είχε γίνει επί ελληνικού εδάφους η δημοσιογραφική παρουσίαση της Jaguar για το I-Pace. Ηταν το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Jag και έφερε έναν διεθνή «αέρα». Ισως γι’ αυτό να είχε επιλεγεί να παρουσιαστεί στο γνωστό ξενοδοχείο δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ηλεκτρικός νεωτερισμός και «αεροπορικές» επιδόσεις. Λέω, ίσως…

Θυμάμαι πάντως πως, καθώς ήταν από τις πρώτες επαφές με την ηλεκτροκίνηση, ρώτησα στη συνέντευξη Τύπου σχετικά με το κόστος αντικατάστασης των συστοιχιών μπαταριών. Η απάντηση προσπάθησε να καλύψει το εντυπωσιακό τίμημα, που ήταν περί τα 70.000 ευρώ. Αν δεν με απατά η μνήμη μου, ελάχιστα λιγότερο από όσο κόστιζε ολόκληρο το αυτοκίνητο.

Σήμερα πλέον, μερικά χρόνια μετά, η εικόνα των φορτωμένων I-Pace σε μάντρα ανακύκλωσης στη Μ. Βρετανία ίσως δικαιολογεί την αμηχανία της απάντησης. Οχι πως οι άνθρωποι ήξεραν ότι θα εμφανιζόταν κίνδυνος ανάφλεξης λόγω ελαττωματικών μπαταριών (αυτών των 70.000 ευρώ που λέγαμε), όμως είναι τέτοιο το κόστος και το μέγεθος του προβλήματος που αναγκάστηκε η ίδια η εταιρεία να εξαγοράσει τα αυτοκίνητα από τους ιδιοκτήτες τους, να τους δώσει πίσω τα χρήματά τους και να τα στείλει για σκραπ, ανακύκλωση ή όποιο άλλο χρονοντούλαπο θέλετε. Οπως έκρινε η εταιρεία, όλο αυτό ήταν προτιμότερο από το να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τις μπαταρίες των I-Pace.

Συνολικά εκτιμάται πως 2.760 αυτοκίνητα εμπίπτουν στη φουρνιά με τις ελαττωματικές μπαταρίες, και κυρίως παραγωγής του 2018, όπως τότε στην παρουσίαση στα Σπάτα. Πάντως όχι για τα μεταγενέστερα I-Pace.

Η ζημιά, ωστόσο, έχει ήδη γίνει. Τόσο από την «ανακύκλωση» της παρούσας είδησης και της φημολογίας που είχε αρχίσει να διαδίδεται σε διεθνή fora εδώ και μερικούς μήνες, όσο και από αναρτήσεις με φωτογραφίες και πικρά σχόλια, όπως το παρακάτω στην πλατφόρμα Χ.

Good old JLR. Only company that could build an eV that isn’t reliable (or any more so than the fossil crap they make) or that they can recall and fix.

Instead these Jaguar iPace at my local car scrap yard, Charles Trent-recalled, refunded and now to be recycled. 🙄

— eVNewt⚡️🔋🚙 (@newt7215) January 28, 2025