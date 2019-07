Ενας μικρός σταλινικός μύθος στη μεγάλη μάχη του Κουρσκ

Στην Ιστορία του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου κανένα άλλο πολεμικό μέσο δεν συνδέθηκε με τον αποδεκατισμό των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο όσο το σοβιετικό (και ρωσικό) καμάρι, το υπό διαρκή αναβάθμιση μέσα σε επιχειρησιακές συνθήκες τεθωρακισμένο Τ-34.

Στις 12 Ιουλίου 1943 στο χωριό Προχόροφκα σημειώθηκε «η μεγαλύτερη σύγκρουση μεταξύ πολεμικών αρμάτων», στο πλαίσιο της Μάχης του Κουρσκ (στη δεύτερη φάση της, για την ακρίβεια). Η μέχρι τώρα κοινά παραδεκτή ιστοριογραφία καταθέτει ότι στη μάχη του χωριού Προχόροφκα έλαβαν μέρος 800 σοβιετικά και 700 γερμανικά άρματα. Tα εκλεκτής (τσεχικής) αλλά βαριάς κατασκευής Tiger (η γερμανική «απάντηση» στο Τ-34) και τα άρματα Panzer έως εκείνη τη στιγμή εθεωρούντο «ανίκητα». Οι Σοβιετικοί τότε και οι Ρώσοι κατόπιν θεώρησαν και θεωρούν ότι σε εκείνη τη μάχη έδρεψε τις δάφνες της νίκης το στολίδι των αρμάτων τους, το «καλύτερο άρμα μάχης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»: το Τ-34.

Ωστόσο ο ιστορικός αναθεωρητισμός σήμερα αμφισβητεί τη σοβιετική νίκη επί της Βέρμαχτ και επί της τεθωρακισμένης μεραρχίας των Βάφεν Ες Ες στη συγκεκριμένη μάχη: ο Βρετανός Μπεν Γουίτλεϊ, ιστορικός του Πανεπιστημίου East Anglia, ισχυρίζεται ότι στο χωριό Προχόροφκα στήθηκε ένας «σταλινικός μύθος» -όπως έγραψαν και οι Times– πάνω σε μία «ταπεινωτική συντριβή του Κόκκινου Στρατού».

There is an excellent summary of my article by @olivernmoody in @thetimes today. #Prokhorovka #SWW #WWII #WW2 https://t.co/33qf3SxLwt

