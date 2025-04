Ζελένσκι: Ναι, έχουμε εισβάλει και στο Μπέλγκοροντ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημοσίως την επιχείρηση που διεξήγαγαν ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζελένσκι είπε ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σιίρσκι, παρουσίασε έκθεση για «την πρώτη γραμμή (του μετώπου), την παρουσία μας στην (ρωσική) περιφέρεια Κουρσκ και την παρουσία μας στην (ρωσική) περιφέρεια Μπέλγκοροντ».

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε παραμεθόριες περιοχές του εχθρού και αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Ο πόλεμος πρέπει να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε. Ο κύριος στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να προστατεύσουμε τα εδάφη και τις κοινότητές μας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο από τους ρώσους κατακτητές», ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Είναι η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι αναφέρεται στην ουκρανική παρουσία στο Μπέλγκοροντ, μια συνοριακή περιοχή με πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο.

Ο ρωσικός στρατός αναγνώρισε ότι αντιμετώπισε ουκρανικές χερσαίες επιθέσεις στην περιοχή, τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το στρατιωτικό blog DeepState, το οποίο θεωρείται κοντά στον ουκρανικό στρατό, τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν καταλάβει μια περιοχή 13 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη ρωσική περιοχή, κοντά στο χωριό Ντεμίντοβκα.

Ο Ζελένσκι και άλλοι ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η εισβολή τους στο Κουρσκ και σε άλλα ρωσικά εδάφη έγινε για να εκτρέψουν τις ρωσικές δυνάμεις που επιτίθενται στις ουκρανικές περιοχές Σούμι και Χάρκοβο.

Today, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the situation at the front, including our presence in the Kursk and Belgorod regions. We continue to carry out active operations in the border areas on enemy territory, and this is just—war must return to where it came from.… pic.twitter.com/RyasIfin8n

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2025