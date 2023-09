Χείρα φιλίας από Κιμ σε Πούτιν και Σι εν μέσω στρατιωτικής παρέλασης στην Πιονγιάνγκ

Με μια εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ αλλά και υποσχέσεις για εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία και την Κίνα γιόρτασε την Παρασκευή τη συμπλήρωση 75 ετών από την ανακήρυξη της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία που φέρει το όνομα του πρώτου ηγέτη της χώρας, του Κιμ Ιλ Σουνγκ (παππού του Κιμ Γιονγκ Ουν), όπου, μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν αντιπροσωπείες των Ρώσων και των Κινέζων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βορειοκορεατικού πρακτορείου ειδήσεων (KCNA) το Σάββατο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν «παραστρατιωτικές δυνάμεις» από την πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ, ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ, και όχι στρατιώτες του τακτικού στρατού. Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε το τρομακτικό οπλοστάσιο της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

North Korea shows two types on disguised Multiple Rocket Launchers (MRL) concealed within civilian marked trucks during paramilitary parade for country's 75th anniversary. pic.twitter.com/YAsJLVimdK — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) September 9, 2023

Το νοτιοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Yonhap σημείωσε ότι ο Κιμ δεν εκφώνησε ομιλία στην εκδήλωση και ότι της παρέλασης ηγήθηκε κατά κύριο λόγο η Κόκκινη Φρουρά Εργατών-Αγροτών, μια παραστρατιωτική οργάνωση η οποία εκτιμάται ότι αριθμεί 5,7 εκατ. μέλη.

North Korea released footage of their recent paramilitary parade that showcased agricultural and civilian vehicles with military modifications. pic.twitter.com/WzzvJ7BuAQ — Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) September 9, 2023

Russians, Chinese officials attend N. Korea anniversary parade

➡️ https://t.co/PSEY9CQqWp pic.twitter.com/NXCjbbaeyV — FRANCE 24 (@FRANCE24) September 9, 2023

Οπως μετέδωσε το KCNA, πάντως, με την ευκαιρία της επετείου ο Κιμ συναντήθηκε με τον επικεφαλής της κινεζικής αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρο του κρατικού συμβουλίου της Κίνας, Λιού Γκουοζόνγκ, στη δεύτερη τέτοια επίσκεψη ανώτατων αξιωματούχων από το Πεκίνο μέσα σε έξι εβδομάδες.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την «περαιτέρω εντατικοποίηση του πολύπλευρου συντονισμού και συνεργασίας» μεταξύ των χωρών.

North Korea invited visiting Chinese delegates, Russian diplomats and artists to a paramilitary parade featuring rocket launchers pulled by trucks and tractors, state media said Saturday. Read more 👉 https://t.co/797c8Eyw2r pic.twitter.com/AGDV5S0kGN — Sky News (@SkyNews) September 9, 2023

Τον Ιούλιο ο Κιμ είχε συνομιλήσει και πάλι με υψηλόβαθμες αντιπροσωπείες των δύο χωρών, με επικεφαλής τους τον υπουργό Αμυνας Σεργκέι Σόιγκου η ρωσική, και το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος Λι Χονγκζόνγκ η κινεζική, στο πλαίσιο μιας ακόμη μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Πιονγκγιάνγκ, όπου και παρουσίασε τα ισχυρότερα όπλα που διαθέτει, υπενθύμισε το Al Jazeera.

Μια μέρα πριν από την παρέλαση, ο Κιμ είχε ξεναγήσει τον Σόιγκου σε μια έκθεση όπλων, γεγονός που πολλαπλασίασε τις υποψίες ότι η Βόρεια Κορέα είναι πρόθυμη να προμηθεύσει όπλα τη Ρωσία για να τη βοηθήσει στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Μόσχα ενίσχυσε τη διπλωματική της παρουσία στη Βόρεια Κορέα λίγο πριν την παρέλαση, με την πρεσβεία της στην Πιονγκγιάνγκ να σημειώνει, αυτή την εβδομάδα, ότι της επετράπη να αυξήσει το προσωπικό της κατά 20 διπλωμάτες και άλλο προσωπικό.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε από την πλευρά του στον Κιμ μια επιστολή με αφορμή την επέτειο, με την οποία κάλεσε τις δύο χώρες να «επεκτείνουν τους διμερείς δεσμούς από κάθε άποψη», όπως μετέδωσε το KCNA.

Εξάλλου ο Κιμ αναμενόταν να ταξιδέψει στη Ρωσία τον Σεπτέμβριο, κιόλας, προκειμένου να συναντήσει τον Πούτιν για να συζητήσουν τις προμήθειες όπλων στη Μόσχα και να υποστηρίξει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Στη δική του επιστολή προς τον Κιμ, με αφορμή την εθνική εορτή, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε κι εκείνος την επιθυμία του να ενισχυθεί η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της χώρας του και της Βόρεια Κορέας.

