Τραμπ – Μέρντοκ: Σύγκρουση μέχρις εσχάτων;

Η πολυετής και πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον βαρόνο των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοκ, φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο. Η δικαστική προσφυγή του προέδρου των ΗΠΑ εναντίον του Μέρντοκ και των εταιρειών του, καταδεικνύει μια βαθιά ρήξη σε μια σχέση που για πάνω από μία δεκαετία διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό και επικοινωνιακό τοπίο της αμερικανικής Δεξιάς.

Την Κυριακή 13 Ιουλίου, ο Ρούπερτ Μέρντοκ παρακολουθούσε από το πολυτελές θεωρείο του Τραμπ τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ επικοινώνησε ξανά με τον εκδότη, αυτή τη φορά με την απαίτηση να αποτραπεί η δημοσίευση της περιβόητης επιστολής που φέρεται να είχε γράψει στον Τζέφρι Επσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του. Η επιστολή φέρεται να περιλάμβανε ένα σκίτσο γυμνής γυναίκας, σχεδιασμένο με μαρκαδόρο, την υπογραφή του Τραμπ και ένα μήνυμα με τη φράση: «Εύχομαι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ, γράφουν οι Financial Times, άσκησε πιέσεις στον Μέρντοκ για να σταματήσει τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, αλλά δεν το πέτυχε. Η Wall Street Journal, που ανήκει στον όμιλο του Μέρντοκ, δημοσίευσε τελικά το ρεπορτάζ, το βράδυ της Πέμπτης 17 Ιουλίου. Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, απειλώντας δημόσια τον Μέρντοκ με μήνυση και χαρακτηρίζοντας τη WSJ «τρίτης κατηγορίας εφημερίδα».

Την επόμενη κιόλας ημέρα, κατέθεσε αγωγή κατά του ίδιου του Μέρντοκ αλλά και των μητρικών εταιρειών της WSJ, Dow Jones και News Corp. Αυτή η θεαματική κίνηση αποκαλύπτει, σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον του μεγιστάνα των ΜΜΕ, ότι ο 94χρονος Μέρντοκ ίσως πιστεύει ότι ο Τραμπ χάνει την επιρροή του στο κίνημα MAGA λόγω του σκανδάλου Επσταϊν.

Πρώην στενός συνεργάτης του Μέρντοκ σχολίασε στους Financial Times ότι ο εκδότης παρακολουθεί προσεκτικά τη βάση του Τραμπ, προσπαθώντας να καταλάβει αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτόν ή να διατηρήσει την υποστήριξή του. «Ο Ρούπερτ σκέφτεται ότι θα ζήσει για πάντα», λέει ειρωνικά. «Θέλει να ξεπεράσει ακόμα και τη μητέρα του σε ηλικία και βλέπει τον Τραμπ ως περαστικό φαινόμενο».

Αν και ο Τραμπ παραμένει δημοφιλής, με 88% των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων να εγκρίνουν την απόδοσή του, τις τελευταίες ημέρες αντιμετώπισε σφοδρές επικρίσεις από επιφανή στελέχη του κινήματος MAGA για τους χειρισμούς του στην υπόθεση Επσταϊν. Μεταξύ αυτών, οι Τάκερ Κάρλσον, Μέγκιν Κέλι, Τσάρλι Κερκ και Λόρα Λούμερ. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση του άρθρου, κάποιοι από αυτούς, όπως η Κέλι και η Λούμερ, απέρριψαν δημόσια την ιστορία ως κατασκευασμένη και «ανόητη απόπειρα δυσφήμισης».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, συνέχισε την επιθετική τακτική του: υπενθύμισε στο κοινό τις δικαστικές του επιτυχίες εναντίον των καναλιών CBS και ABC, τα οποία πλήρωσαν από 16 εκατ. δολάρια για να συμβιβαστούν μαζί του. Οπως γράφουν οι FT, δήλωσε ότι ανυπομονεί να δει τον Μέρντοκ να καταθέτει στο δικαστήριο.

Εκπρόσωπος της Dow Jones τόνισε ότι η εταιρεία έχει «απόλυτη εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα και ακρίβεια του ρεπορτάζ της WSJ» και θα υπερασπιστεί τη θέση της σθεναρά στο δικαστήριο.

Ο Τραμπ και η εκπρόσωπός του, Καρολάιν Λέβιτ, επικοινώνησαν προσωπικά με την διευθύντρια της WSJ, Εμμα Τάκερ, τον ίδιο τον Μέρντοκ, αλλά και τον CEO της News Corp, Ρόμπερτ Τόμσον, για να εμποδίσουν τη δημοσίευση. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μέρντοκ του υποσχέθηκε πως «θα το κανονίσει», κάτι που όμως τελικά δεν έγινε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το εσωτερικό της WSJ, το άρθρο θεωρείται «μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία». Ορισμένοι εργαζόμενοι είπαν ότι «η ιστορία απογειώθηκε και μας έφερε νέους συνδρομητές».

Η σχέση του Τραμπ με τον Μέρντοκ ήταν ανέκαθεν πολύπλοκη, γράφουν οι Financial Times. Παρόλο που ο Μέρντοκ δεν υπήρξε ποτέ προσωπικά υποστηρικτής του Τραμπ, τα media που ελέγχει – όπως το Fox News, η New York Post και η Wall Street Journal – του προσέφεραν πολύτιμη υποστήριξη.

Ο Μέρντοκ ήταν αρχικά απρόθυμος να στηρίξει την υποψηφιότητα του Τραμπ, το 2016, και φέρεται να επιχείρησε να στρέψει τους Ρεπουμπλικάνους σε άλλους υποψηφίους το 2024. Μετά τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου 2021 στην Ουάσινγκτον, φέρεται να είπε ότι το Fox News έπρεπε να «εξαφανίσει» τον Τραμπ από τα ρεπορτάζ του.

Πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος των επιχειρήσεων του Μέρντοκ είπε στους Financial Times ότι ο αυστραλός μεγιστάνας χρησιμοποιεί διαφορετικά ΜΜΕ (WSJ, Fox, Post) για να «παίξει την κάθε ιστορία με διαφoρετικούς τρόπους», απευθυνόμενος σε διαφορετικές ομάδες κοινού.

Η WSJ, παρά το συντηρητικό της παρελθόν, δεν δίστασε να επικρίνει τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια, ειδικά για ζητήματα όπως οι δασμοί, η διαχείριση των εμβολίων και η μεταναστευτική πολιτική. Ο Τραμπ έχει συχνά επιτεθεί στην εφημερίδα, αποκαλώντας την «παγκοσμιοποιημένη και μονίμως λάθος».

Παρά την αντιπαράθεση, η δεύτερη θητεία του Τραμπ αποδείχτηκε ιδιαίτερα κερδοφόρα για τη WSJ. Στο πρώτο τρίμηνο του 2025, η εφημερίδα έφτασε τα 4,3 εκατομμύρια συνδρομές, με αύξηση κατά 5% στις ψηφιακές εγγραφές. Το Fox News, επίσης, απογειώθηκε σε τηλεθέαση, φτάνοντας να είναι το πιο παρακολουθούμενο κανάλι στις ΗΠΑ σε ορισμένες βραδινές ζώνες.

Η σχέση του Τραμπ με τη New York Post έχει κι αυτή αλλάξει. Ενώ στα χρόνια της ανόδου του, στη δεκαετία του 1980, ο Τραμπ χρησιμοποιούσε την Post για να χτίσει την εικόνα του, η εφημερίδα αποστασιοποιήθηκε πλήρως από εκείνον το 2022. Χαρακτηριστικό ήταν το πρωτοσέλιδο μετά την ανακοίνωση της νέας του υποψηφιότητας: «Been there, Done that» (Το έχουμε ξαναδεί αυτό), ένα ειρωνικό σχόλιο που συνοδευόταν από μια μικρή αναφορά, στη σελίδα 26.

Η σύγκρουση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μέρντοκ ξεπερνά τις προσωπικές διαφορές, επισημαίνουν οι Financial Times. Αντικατοπτρίζει την ένταση που επικρατεί στο εσωτερικό του αμερικανικού συντηρητικού στρατοπέδου, ανάμεσα στη «παλιά φρουρά» και το λαϊκιστικό ρεύμα που εκφράζει ο Τραμπ.

Το ερώτημα πλέον είναι αν ο Μέρντοκ θα συνεχίσει να στηρίζει έναν ηγέτη που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ή αν θα επιχειρήσει μια σταδιακή απομάκρυνση για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και τη διαχρονική επιρροή του στον αμερικανικό πολιτικό και μιντιακό κόσμο.

