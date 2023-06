Τούρκοι καταδρομείς στο Κόσοβο για την ενίσχυση της ΚFOR

Στο Κόσοβο έφτασαν οι πρώτοι τούρκοι καταδρομείς που απέστειλε το ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ειρηνευτικής δύναμης KFOR (Kosovo Force), μετά τα βίαια επεισόδια της περασμένης εβδομάδας και τον τραυματισμό 30 μελών της, 11 Ιταλών και 19 Ούγγρων.

#NATO reinforcements have started to arrive in Kosovo following last week’s violence which injured 30 @NATO_KFOR peacekeeping troops. Around 500 🇹🇷service members from Türkiye’s 65th mechanized infantry brigade will make up the bulk of the reinforcements.https://t.co/vAho8N0hbb pic.twitter.com/Z7NQ5FqV23

— Oana Lungescu (@NATOpress) June 5, 2023