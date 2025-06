Το «τραβάει» η Λιβύη: Υπέγραψε συμφωνία με τους Τούρκους για έρευνες σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές

H Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την αντίστοιχη Τουρκική, η οποία προβλέπει τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές.

Η συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, σχεδιάζεται να διεξαχθεί δισδιάστατη σεισμική έρευνα μήκους 10.000 χιλιομέτρων, με επεξεργασία δεδομένων εντός μέγιστης περιόδου εννέα μηνών, στο πλαίσιο του έργου που θα εκτελέσει η Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO). Και όλα αυτά στη βάση όπως προκύπτει από τους χάρτες στη σχετική ανακοίνωση (δείτε τη κάτω) του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

#Libya’s National Oil Corporation (NOC) signed a memorandum of understanding (MoU) with the Turkish Petroleum Corporation (TPAO) to cooperate in offshore explorations.

As per the MoU, signed today in #Istanbul, the Turkish company will conduct geological and geophysical studies… pic.twitter.com/0CsiunXQBa

— The Libya Observer (@Lyobserver) June 25, 2025