Το μήνυμα του Πούτιν για τα πυρηνικά μετά την πτήση του με νέο βομβαρδιστικό

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε την Πέμπτη πτήση 30 λεπτών με το εκσυγχρονισμένο πυρηνικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-160M σε μία διαδρομή που κρατήθηκε μυστική.

Η απογείωση έγινε από διάδρομο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου που κατασκευάζει το βομβαρδιστικό στο Καζάν και μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση. Ο ενθουσιασμένος δημοσιογράφος που μετέδιδε την απογείωση, έκανε λόγο για «μοναδικό γεγονός».

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το αεροπλάνο «εξαιρετικό», προσθέτοντας ότι θα μπορούσε πλέον να προστεθεί στο οπλοστάσιο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Το στρατηγικό βομβαρδιστικό Tu-160M, το οποίο το ΝΑΤΟ αποκαλεί «Blackjacks», είναι μια εκσυγχρονισμένη έκδοση ενός βομβαρδιστικού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Η ρωσική κρατική τηλεόραση έδειξε την απογείωση του αεροπλάνου με τα περιστρεφόμενα φτερά από έναν διάδρομο που ανήκει στο εργοστάσιο στο Καζάν, το οποίο κατασκευάζει το εκσυγχρονισμένο υπερηχητικό αεροσκάφος.

Η πορεία πτήσης του αεροπλάνου κρατήθηκε μυστική. Ο Πούτιν βρισκόταν στον αέρα για περίπου 30 λεπτά μετά από 45 λεπτά προετοιμασίας πριν από την πτήση, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Ο εξοπλισμός είναι εξαιρετικός. Είναι, πράγματι, νέας γενιάς», δήλωσε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους στη συνέχεια. «Οπως είπα στον διοικητή, τώρα θα το πω ξανά στην ηγεσία του υπουργείου Άμυνας: φυσικά, μπορεί να γίνει δεκτό στις ένοπλες δυνάμεις».

Το Tu-160M έχει τετραμελές πλήρωμα και ικανότητα μεταφοράς 12 πυραύλων Cruise ή 12 πυρηνικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς. Η αυτονομία πτήσης ανέρχεται σε 12.000 χιλιόμετρα.

🇷🇺 Putin swapped the steering wheel of a Tu-160M for the steering wheel of a KAMAZ 😎

​

A day out of office: pic.twitter.com/AWwHfheghB

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) February 23, 2024