Το Μέγαρο ταξιδεύει στη Βόρεια Εύβοια

Οπως και τις προηγούμενες χρονιές, μετά το καλοκαίρι, το Μέγαρο συνεχίζει να είναι παρόν στη Βόρεια Εύβοια με τις Μουσικές του φθινοπωρινού δάσους, παραμένοντας σταθερό στην πεποίθηση ότι, όταν οι επισκέπτες φεύγουν, οι κάτοικοι των απομονωμένων χωριών και περιοχών έχουν ακόμη περισσότερο την ανάγκη του πολιτισμού και της ζωντανής μουσικής.

Μετά την αυγουστιάτικη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη (31/8) στη Βόρεια Εύβοια, που ενθουσίασε το κοινό, και τη μεγάλη γιορτή του χορού και της παραδοσιακής μουσικής με το Σύνολο «ΙΩΝΙΑ» και χορευτικά συγκροτήματα από την Αγία Αννα, τη Λίμνη, το Μαντούδι και τις Ροβιές (20/7), τη σκυτάλη παίρνει ο Θοδωρής Κοτονιάς. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης παρουσιάζει, το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου (8:30 μ.μ.), στην κεντρική πλατεία των Ροβιών τη συναυλία με τίτλο «Βεγγέρα», που συνδυάζει τη μουσική παράδοση και τη σύγχρονη έθνικ ματιά.

Μαζί του, στο τραγούδι, το λαούτο και τη λύρα ο Γιώργος Σκορδαλός. Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νεκτάριος Δεμελής (κρουστά) και Στέφανος Κωστόπουλος (κιθάρα).

Η είσοδος στη συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά στις Ροβιές είναι ελεύθερη.

Θοδωρής Κοτονιάς

Η δράση του τραγουδοποιού και τραγουδιστή Θοδωρή Κοτονιά, ο οποίος είναι επίσης ο εμπνευστής της ανοιχτής μουσικής παρέας «Μακρινά ξαδέρφια», άρχισε λίγο πριν το 2000. Μέχρι σήμερα, η καλλιτεχνική του πορεία περιλαμβάνει πολλά τραγούδια και δίσκους όπως η «Αποδοχή κληρονομιάς» (2003), το «Περιμένοντας το Θείο» (2004), το «Καλό ταξίδι» (2007) και «Τα κλειδιά» (2014).

Εκπληξη στον δίσκο «Καλό ταξίδι» ήταν η διασκευή του τραγουδιού «Always Look at the Bright Side of Life» των Monty Python (από την ταινία Life of Brian), σε ελληνική απόδοση «Η φωτεινή πλευρά της ζωής», που τραγούδησαν, μαζί με τον Θοδωρή Κοτονιά, οι Θοδωρής Αθερίδης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Σπύρος Παπαδόπουλος και Γρηγόρης Ψαριανός.

Πολλά από τα τραγούδια του Θοδωρή Κοτονιά έχουν ήδη ταξιδέψει με μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, όπως «Τα κλειδιά» από τη συμμετοχή του στον τελικό των αγώνων τραγουδιού της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών το 2011. Δίνοντας κάθε χρόνο το «παρών» με παραστάσεις σε πολλές μουσικές σκηνές εντός και εκτός Αθήνας, ο Θοδωρής Κοτονιάς έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες (Γιώργος Νταλάρας, Ψαραντώνης, Χάικ Γιαζιτζιάν, Μάνος Αχαλινωτόπουλος, Σοφία Παπάζογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Γλυκερία, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, Ελένη Βιτάλη).

Το ύφος της συνθετικής του γραφής και ερμηνείας συναντά τις φόρμες του παραδοσιακού ήχου και τον λυρισμό της μπαλάντας μέσα από ροκ διάθεση.

Μουσικές του φθινοπωρινού δάσους Οι φθινοπωρινές εκδηλώσεις του Μεγάρου στη Βόρεια Εύβοια θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο με τον Κώστα Αγέρη (6/10, Κερασιές, Δασικό Χωριό Εύβοιας), ο οποίος εμπνέεται από τις μουσικές του Πόντου, και με την Ορχήστρα Νέων και το Φωνητικό Σύνολο «ΙΩΝΙΑ», σε μουσική διδασκαλία του Δημήτρη Χατζηγεωργίου (20/10, Προκόπι, Πλατεία Προκοπίου). Τα μέλη του νεανικού σχήματος από τη Νέα Ιωνία Βόλου, απόγονοι μικρασιατών προσφύγων, συναντούν το τοπικό παιδικό και νεανικό σύνολο παραδοσιακής μουσικής που αποτελείται από μουσικούς μικρασιατικής καταγωγής. Η συναυλία στο Προκόπι θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, σημαντικό προορισμό του προσκυνηματικού τουρισμού στην Ελλάδα, ο οποίος συγκεντρώνει κάθε χρόνο 1.500.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Στις 8/11/2024 η διεθνώς καταξιωμένη πιανίστα Νεφέλη Μούσουρα θα βρεθεί στη Λίμνη Ευβοίας (Κινηματοθέατρο «Ελύμνιον») για να προσφέρει στους κατοίκους της περιοχής ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με δημοφιλή και αγαπημένα έργα γνωστών συνθετών (Μότσαρτ, Σοπέν, Μπαχ κ.ά.) που θα παρουσιαστούν με προσιτό και ελκυστικό τρόπο. Για την πραγματοποίηση όλων των φετινών εκδηλώσεων πολύτιμη ήταν η υποστήριξη από τον Δήμο Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Αννας, ενώ συνεργάστηκαν, από πλευράς Μεγάρου, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση, η σειρά Γέφυρες, η Διεύθυνση Παραγωγής, η Διεύθυνση Προβολής και Επικοινωνίας και το Γραφείο Τύπου. Άριστη ήταν επίσης η συνεργασία με την εταιρεία Φόρμιγξ, η οποία έχει αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής. Το σχέδιο χρηματοδοτείται ειδικά από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο στηρίζει την υλοποίηση του προγράμματος «Εύβοια Μετά» της Επιτροπής Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας με επικεφαλής τον Σταύρο Μπένο. Το πολιτιστικό πρόγραμμα του Μεγάρου υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, τους Δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Αννας καθώς και με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, ενώ τα δύο πρώτα χρόνια συμμετείχε και ο Δήμος Ιστιαίας–Αιδηψού.

