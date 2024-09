Διαβάζοντας Θέατρο: Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2024

Με έμφαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στη μετάφραση, την εξωστρέφεια και στις διεθνείς συνεργασίες, το Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ παρουσιάζει επιλεγμένα θεατρικά έργα, ένα αφιέρωμα στον θεατρικό Kafka, αλλά και κύκλο παράλληλων δράσεων με γενικό τίτλο «Libraries as Gardens», που περιλαμβάνει θεματικές συζητήσεις με προσκεκλημένους δημιουργούς και διακεκριμένους ομιλητές, Διαλόγους συντελεστών με το κοινό και μεταξύ τους, εργαστήρια γραφής και μετάφρασης, καθώς και παρουσιάσεις βιβλίων και αναγνώσεις εκτός Αθηνών, σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δυναμική της σύγχρονης γραφής.

Το Φεστιβάλ ξεκινά και πάλι να ταξιδεύει ανά την Ελλάδα και θα δώσει το «παρών» σε συνέδριο και συζητήσεις/βιβλιοπαρουσιάσεις, με αναγνώσεις κειμένων στο Αγρίνιο από 19 έως 20 Σεπτεμβρίου. Στην Αθήνα, το Φεστιβάλ εκτείνεται στον αστικό ιστό της πόλης και διοργανώνεται σε τρεις χώρους: στο Θέατρο Σταθμός, στην Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και στο Πεδίον του Άρεως, από 22 έως 25 Σεπτεμβρίου.

Το Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ 2024 πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Τσεχικού Κέντρου της Αθήνας, του Φεστιβάλ LEA Ελληνο-ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνία εν Αθήναις, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ΜΑΣΑΡ για την προώθηση μεταφράσεων σε ελληνική και αραβική γλώσσα, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αθήνα

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου | ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:45 Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2024 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ | ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΦΚΑ | ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ»

Συμμετέχουν: Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συγγραφέας και Μεταφράστρια, Μαριάννα Λαμπίρη, Σκηνοθέτις, Δημήτρης Παππάς, Συγγραφέας, Λέανδρος Πολενάκης, Συγγραφέας, Μεταφραστής και Κριτικός θεάτρου

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

LIBRARIES AS GARDENS

12:00 Στρογγυλό τραπέζι «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΕΞΩ, ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ»

Συμμετέχουν: Maria Rosa Caracausi, Καθηγήτρια Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο του Παλέρμο και Μεταφράστρια προς τα ιταλικά, Σίσσυ Παπαθανασίου, Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και Πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο», Roni Bou Saba, Καθηγητής στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταφραστής προς τα αραβικά, Βασίλης Σαμπατακάκης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών και Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λουντ, Ντίνα Σαρακηνού, Διευθύντρια του διαδικτυακού λογοτεχνικού περιοδικού Literature.gr και Πρόεδρος του PEN Greece, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, Κριτικός λογοτεχνίας.

Συντονίζει η Ανδριάνα Μαρτίνεζ, Διευθύντρια του Φεστιβάλ LEA – Festival helleno- iberoamericano de Literatura En Atenas

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

LIBRARIES AS GARDENS

16:00-18:00 Σεμινάριο Μετάφρασης «ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»

Με τον Roni Bou Saba, Καθηγητή στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταφραστή

18:00 Στρογγυλό τραπέζι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ: ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

Συμμετέχουν: Θανάσης Βασιλείου, Δημοσιογράφος, Επιμελητής και Μεταφραστής, Καλλιόπη Εξάρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Συγγραφέας και Μεταφράστρια, Παναγιώτης Μέντης, Θεατρικός συγγραφέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μαριτίνα Πάσσαρη, Ηθοποιός, Σεναριογράφος και Σκηνοθέτις, Ελευθερία Ράπτου, Θεατρολόγος και Κριτικός θεάτρου και βιβλίου, Γιάννης Σολδάτος, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας. Παρεμβαίνει η Lucie Kuligová, Διευθύντρια του Τσεχικού Κέντρου Αθήνα.

Τα έργα

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου | ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ

18:00 Δημήτρης Παππάς ΤΡΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

«Είμαστε το συκώτι του Προμηθέα. Τις μέρες του πολιτισμού μάς τρώει ο γύπας. Τις νύχτες του ξαναγεννιόμαστε…»

Τι γίνεται όταν σκάει ένας υδάτινος πίδακας και ισοπεδώνει ολόκληρο τον μύλο που χρόνια τώρα έχει στερέψει από νερό; Πώς στέκεται ο άνθρωπος απέναντι σε μια έκρηξη και στην ορμή του ρέματος; Τα πάντα ρέουν αενάως. Ρέουμε αδιάκοπα κι εμείς. Συμπλέουμε με τον ρου της ιστορίας ή αλλάζουμε τη ροή του. Κάποιοι ακολουθούν τα ρεύματα του ποταμού, άλλοι φτάνοντας στη θάλασσα, άλλοι στρίβοντας σε παραποτάμους, άλλοι καταλήγοντας φερτά υλικά. Κάποιοι άλλοι σχίζουν το ρεύμα και φτάνουν ψηλά στην κορφή, σκάβοντας νέες πηγές. Σε αυτή τη διπλή κατεύθυνση βρίσκεται όλη η διαπάλη που μας οδηγεί στις πιο μετωπικές συγκρούσεις, αλλά, ταυτόχρονα, και στις μεγαλύτερες και πιο θαυμαστές δημιουργίες, στις πιο υψηλές και δυσεύρετες πηγές. Αυτός είναι ο μύλος της ανθρώπινης δημιουργίας. Και κάθε μύλος υπάρχει μέχρι την επόμενη έκρηξη.

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Λαμπίρη

Σκηνογραφική επιμέλεια: Στέλιος Κρανιώτης

Μουσική επιμέλεια: Σοφία Κουμπλή

Επιμέλεια φωτισμού: Θωμάς Οικονομάκος

Ερμηνεύουν: Σπύρος Βουκελάτος, Μιλτιάδης Ζέρβας, Παναγιώτης Καρούκης

19:30 Καλλιόπη Εξάρχου ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΑ

«Ποιος ξέρει, μπορεί και να ’ναι αυτή η δόξα του ανθρώπου – το ανήκειν εις εαυτόν μετά κόπων και βασάνων».

Ένα ταξίδι επιστροφής στη γενέθλια γη που ακροβατεί ανάμεσα στην ποίηση και τη μυθιστορία. Ο μονόλογος μιας γυναίκας που αποφασίζει να αφήσει πίσω της το παρελθόν και να ζήσει στο παρόν. Έπειτα από τριάντα χρόνια απουσίας από την πατρίδα της, ακολουθεί τον δρόμο του νόστου και της μνήμης, έρχεται αντιμέτωπη με τα στοιχειωμένα πάθη της και επαναπροσδιορίζει τη ζωή της.

Σκηνοθεσία: Αναστασία Ρεβή

Ερμηνεύει: Σέβη Φιλιππίδου

21:00 Franz Kafka Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ

«Όλοι θέλουνε να βγουν. Περασμένα μεσάνυχτα μπορείς να ακούσεις όλες τις φωνές του τάφου μαζεμένες γύρω από το σπίτι μου…»

Ο φύλακας του τάφου, το μοναδικό θεατρικό έργο του Franz Kafka, γραμμένο το 1916, εξερευνά την επιθυμία ενός πρίγκιπα να περιφρουρήσει στους τάφους των προγόνων του, με σκοπό να τιθασεύσει το χάος. Τι μπορεί να ελέγξει, όμως, ο άνθρωπος και πού σταματά η εξουσία του; Ένα σκοτεινό φιλοσοφικό δράμα για τα όρια μεταξύ ορατού και αόρατου, λογικού και παράλογου, ερμηνεύσιμου και ανεξήγητου.

Μετάφραση: Λέανδρος Πολενάκης

Σκηνοθεσία: Νίκος Χατζηπαπάς

Ερμηνεύουν: Ανδρέας Κουτσουρέλης, Κωνσταντίνος Κυριακού, Βασίλης Μπατσακούτσας, Κατερίνα Μπιλάλη, Δημήτρης Τσολάκης, Μπάμπης Χατζηδάκης

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις

Αγρίνιο

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

20:00 Παρουσίαση Έκδοσης. Σοφία Παπακωνσταντίνου-Τσιχριτζή Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ

Ομιλητές:

Ηλίας Καφάογλου, Κριτικός Λογοτεχνίας, Γιώργος Μικέλλης, Φιλόλογος και Θεατρολόγος

Συντονίζει η Σίσσυ Παπαθανασίου, Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και Πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του Διεθνούς Φεστιβάλ Αναλόγιο»

Διαβάζει η Μιχαέλα Αντωνίου, Σκηνοθέτις και Διδάσκουσα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Με τη συνεργασία του Δήμου Αγρινίου, των Εκδόσεων Μελάνι και του Βιβλιοπωλείου Ηλιοτρόπιο

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου | ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

10.00 Συνέδριο για τον Κωσταντίνο Χατζόπουλο. Παρουσίαση αφιερωματικού τόμου «Κωσταντίνος Χατζόπουλος. Ένας κοσμοπολίτης συγγραφέας», Έκδοση Δήμου Αγρινίου με τη συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού ΑΝΑΛΟΓΙΟ

Οι Συγγραφείς

Καλλιόπη Εξάρχου

Η Καλλιόπη Εξάρχου είναι Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεατρολογίας στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Διδάσκει Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου. Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει βιβλία για το θέατρο, δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά ελληνικά και ξένα καθώς και σε συλλογικούς τόμους έγκυρων εκδόσεων της Γαλλίας, ανακοινώσεις σε συνέδρια με αντικείμενο κυρίως το θέατρο γάλλων και ελλήνων δραματουργών καθώς και μεταφράσεις της σύγχρονης γαλλικής δραματουργίας. H λογοτεχνική της παραγωγή περιλαμβάνει θεατρικά έργα, ποιητικές συλλογές, ένα μυθιστόρημα διάπλασης, μία νουβέλα και μία ποιητική μυθιστορία. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής/υπεύθυνη για την ποίηση στο λογοτεχνικό περιοδικό Δίοδος, το οποίο εκδίδεται στη Δράμα.

Franz Kafka

Ο Franz Kafka (1883-1924) αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ού αιώνα. Γερμανόφωνος και εβραϊκής καταγωγής, έζησε στη σημερινή Τσεχία και έγραψε τα έργα του στη γερμανική γλώσσα. Το έργο του κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και το φανταστικό, ενώ εξερευνά θέματα αποξένωσης, υπαρξιακού άγχους και γραφειοκρατικού παραλογισμού. Ανάμεσα στα σημαντικότερα βιβλία του περιλαμβάνονται η νουβέλα Η μεταμόρφωση (1915) και τα μυθιστορήματα Η δίκη (1925), Ο πύργος (1926) και Αμερική (1927). Ο φύλακας του τάφου είναι το μοναδικό θεατρικό έργο του, γραμμένο το 1916, άγνωστο σχεδόν και άπαιχτο στην Ελλάδα.

Δημήτρης Παππάς

Ο Δημήτρης Παππάς γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στον Μαραθώνα. Σπούδασε φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ίδιο πανεπιστήμιο με θέμα «Συνείδηση, αναγόμενη ή αναδυόμενη ιδιότητα». Ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, της χρήσης Η/Υ και των μαθηματικών από το 2003. Στο παρελθόν έχει συνθέσει και υλοποιήσει προγράμματα για τη διδασκαλία των επιστημών με πρωτότυπους, διαδραστικούς τρόπους, που συνδυάζουν γνώσεις από διάφορα γνωστικά πεδία, αλλά ακόμα και κατασκευαστικές δεξιότητες. Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτής ανάλυσης δεδομένων. Καλλιτεχνικά έχει παίξει και σκηνοθετήσει σε ερασιτεχνικούς θιάσους και έχει κάνει σειρά σεμιναρίων σχετικά με το θέατρο (υποκριτικής, θεατρικού φωτισμού, σκηνοθεσίας). Επίσης, ασχολείται ερασιτεχνικά με τη μουσική για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Οι Τρεις ιστορίες για το νερό είναι πρώτο του θεατρικό έργο (εκδ. Άνω Τελεία).

Για το Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο

Το Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 2000 υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση της Σίσσυς Παπαθανασίου, η οποία και το ίδρυσε, με κύριο πυρήνα δράσης του την παρουσίαση νέων έργων καθιερωμένων, ανερχόμενων και πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων στο κοινό. Σήμερα αποτελεί ένα θεσμικά οργανωμένο πλαίσιο για την υποστήριξη και προβολή της ελληνικής δραματουργίας και τη συνομιλία της με τη διεθνή σκηνή. Λειτουργεί ως πλατφόρμα για την παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στο θέατρο και τη δραματική, λογοτεχνική και σκηνική γραφή προσφέροντας παράλληλα βήμα για τη συζήτηση σύγχρονων πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων αιχμής και προάγοντας τον διάλογο ανάμεσα σε θεωρητικούς και δημιουργούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις τέχνες.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής θεατρικής γραφής, την ανάπτυξη της θεατρικής έρευνας και την ανάδειξη νέων ανθρώπων στον χώρο του ελληνικού θεάτρου. Εκατοντάδες δημιουργοί (συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, χορογράφοι, χορευτές, εικαστικοί, φωτογράφοι, visual artists κ.ά.) έχουν υποστηρίξει με τη δουλειά και το μεράκι τους τη διοργάνωση. Πολλοί από αυτούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από το Φεστιβάλ έχουν γίνει γνωστοί στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Φεστιβάλ δρα και ως φυτώριο ταλέντων και προωθεί την ελληνική δραματουργία.

Στα 20 χρόνια της αδιάλειπτης λειτουργίας του, ο θεσμός αριθμεί 40 διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με περίπου 200 παρουσιάσεις νέων έργων Ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων στο κυρίως πρόγραμμά του, 50 παραγγελίες συγγραφής έργων, 50 καλλιτεχνικές φιλοξενίες, 12 διεθνή προγράμματα, 10 εκδόσεις έργων, έκδοση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ι.Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ δίτομου (ελληνικά και αγγλικά) αφιερωματικού τόμου με τίτλο «Διεθνές Φεστιβάλ ΑΝΑΛΟΓΙΟ – Δραματική και Σκηνική Γραφή στην Ελλάδα 2005-2017», ενώ στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης με τίτλο «Libraries as Gardens» έχει οργανώσει αφιερώματα σε συγγραφείς και ξένες δραματουργίες, διεθνή συνέδρια για το αρχαίο ελληνικό δράμα και τη σύγχρονη δραματουργία, στρογγυλά τραπέζια, σεμινάρια και εργαστήρια γραφής και μετάφρασης, περιπατητικές performances και δράσεις με νέα μέσα σε δημόσιους χώρους, εκθέσεις, παραγωγή ψηφιακού υλικού με συνεντεύξεις-παρουσιάσεις Ελλήνων συγγραφέων, μαγνητοφωνήσεις και βιντεοσκοπήσεις έργων.

Ταυτόχρονα, με τις συμπράξεις και συνεργασίες που έχει πραγματοποιήσει με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε άλλες χώρες, το ΑΝΑΛΟΓΙΟ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ελληνικής θεατρικής γραφής διεθνώς συμμετέχοντας σε διεθνείς διοργανώσεις και Φεστιβάλ, παρουσιάζοντας το ελληνικό θέατρο. Ενδεικτικά: Nova Drama Festival Bratislava, undercloud National Theatre Festival Bucarest, Φεστιβάλ MUEs – Manifestations Utopiques Ephemères Saint-Denis, Between The Seas Festival-Ν.Υόρκη, TheatreLaB-Λονδίνο, Univercité de Montréal, Πανεπιστήμιο Lomonosov Μόσχα, Σισμανόγλειο Μέγαρο Κωνσταντινούπολη, Sarajevo Winter Festival, IAPAR international theatre festival/Indira Gadhi Foundation INDIA, το isra drama / Israel, Colombo International Theatre Festival, Sharm El-Sheikh International Theater Festival for Youth κ.ά.

Διεθνές Φεστιβάλ Αναλόγιο 2024

