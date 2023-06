Τέξας: Εργαζόμενος σε αεροδρόμιο σκοτώθηκε στην πίστα από κινητήρα αεροσκάφους

Κινητήρας αεροσκάφους της Delta Airlines «ρούφηξε» και σκότωσε έναν εργαζόμενο στην πίστα του αεροδρομίου του Σαν Αντόνιο στο Τέξας.

Δεν έχουν γίνει σαφείς οι λεπτομέρειες του δυστυχήματος

Το αεροπλάνο, ένα Airbus A319, έφτασε στο Σαν Αντόνιο το βράδυ της Παρασκευής από το Λος Άντζελες.

Εκπρόσωπος της Delta είπε ότι η αεροπορική εταιρεία ήταν «συντετριμμένη» και θρηνούσε την απώλεια της ζωής ενός «μέλους της οικογένειας της αεροπορίας».

