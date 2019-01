Ταϊλάνδη: Δεν θα απελάσουμε την αλ-Κουνούν – Κινδυνεύει η ζωή της

Μία υπόθεση θρίλερ διαδραματίζεται από το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου η 18χρονη Ραχάφ Μοχάμεντ αλ-Κουνούν από τη Σαουδική Αραβία έχει αμπαρωθεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου ζητώντας πολιτικό άσυλο από διάφορες χώρες για να γλυτώσει από τη βία της οικογένειάς της, που απειλεί να την σκοτώσει.

Το πρωί της Δευτέρας, ταϊλανδοί αξιωματούχοι από τις υπηρεσίες μετανάστευσης, βρίσκονταν έξω από το δωμάτιό της και περίμεναν την εντολή να μπουν για να τη συλλάβουν και να την απελάσουν στο Κουβέιτ, όπου περιμένει η οικογένειά της. Ομως, έπειτα από μπαράζ αναρτήσεων της αλ-Κουνούν στο Twitter, στις οποίες ζητούσε με κείμενο και βίντεο βοήθεια εξηγώντας την κατάστασή της, υπήρξαν άμεσα σφοδρές αντιδράσεις υπέρ της από πολίτες και οργανισμούς από όλο τον πλανήτη με αποτέλεσμα, οι Αρχές να κάνουν… στροφή 180 μοιρών.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο επικεφαλής της Μεταναστευτικής Αστυνομίας της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι η 18χρονη δεν θα απελαθεί και ότι η χώρα του θα την προστατέψει όσο καλύτερα μπορεί γιατί κινδυνεύει η ζωή της. «Βρίσκεται πλέον υπό την προστασία της Ταϊλάνδης και κανένας και καμία πρεσβεία δεν θα την υποχρεώσει να πάει οπουδήποτε. Θα της μιλήσουμε και θα κάνουμε ό,τι μας ζητήσει. Αφού ξέφυγε από τον κίνδυνο και ζήτησε την βοήθειά μας, δεν θα την στείλουμε στον θάνατό της», δήλωσε ο Σουραχάτε Χάκπαρν στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, στην Μπανγκόκ κατέφθασαν τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Τζουσέπε ντε Βινσέντις και ομάδα από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που επισκέφθηκαν την Ραχάφ Μοχάμεντ αλ-Κουνούν στο δωμάτιό της χωρίς να κάνουν δηλώσεις για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Η αλ-Κουνούν ζητεί να συνεχίσει το ταξίδι της προς την Αυστραλία, όπου είναι ο τελικός της προορισμός. Ηδη, αυστραλός βουλευτής ζήτησε από την κυβέρνησή του να της παραχωρηθεί άσυλο στη χώρα.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ραχάφ έγραψε στο Twitter ότι φοβάται γιατί έμαθε ότι ο πατέρας της έφτασε στην Μπανγκόκ, αλλά μετά τη συνάντησή της με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ αισθάνεται ασφαλής και χαίρεται γιατί της επεστράφη το διαβατήριό της.

Hey I'm Rahaf. My father just arrived as I heard witch worried and scared me a lot and I want to go to another country that I seek asylum in

But at least I feel save now under UNHCR protection with the agreement of Thailand authorities. And I finally got my passport back🙏🏻❤️ pic.twitter.com/pQER7HDVi7

— Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 7, 2019