Τα «Φιλαράκια» και πάλι μαζί!

Το «The One With The Reunion» ειδικό μοναδικό επεισόδιο της θρυλικής κωμικής σειράς «Τα Φιλαράκια» συγκέντρωσε στα γυρίσματα τους Μάθιου Πέρι (Τσάντλερ), Τζένιφερ Ανιστον (Ρέιτσελ), Κόρτνεϊ Κοξ, (Μόνικα), Λίζα Κούντροου (Φίμπι), Ματ ΛεΜΠλανκ (Τζόι), και Ντέιβιντ Σουίμερ (Ρος), που πρωταγωνιστούσαν αρχικά.

Η επανένωση του ενός επεισοδίου, η οποία θα προβληθεί στην πλατφόρμα HBO Max, επρόκειτο να γυριστεί τον περασμένο Αύγουστο, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας Covid-19. Οσο για την ημερομηνία μετάδοσης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά αναμένεται να προγραμματιστεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα «Φιλαράκια» ήταν η πιο επιτυχημένη κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990, ενώ βρήκε και μια νέα γενιά θαυμαστών (και κριτικών) χάρη στη προβολή της πλέον και σε πλατφόρμες όπως το Netflix.

Το αρχικό cast είναι τώρα εκτελεστικοί παραγωγοί της επανένωσης, μαζί με τους δημιουργούς της σειράς Κέβιν Μπράιτ, Μάρτα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέι, και σκηνοθέτη τον Μπεν Γουίνστον.

Τι ήταν, λοιπόν, αυτό που ξεσήκωσε τα μέλη της «συμμορίας» και τους έκανε να ξαναβρεθούν όλοι μαζί; Οι λεπτομέρειες είναι μυστικό μεγαλύτερο και από τον γάμο της Φίμπι για την πράσινη κάρτα, γράφει το BBC, αλλά εδώ είναι όλα όσα δεν ξέρουν ότι ξέρουμε… για την πιο exclusive τηλεοπτική επιτυχία.

Οι διάσημοι πρωταγωνιστές είναι όλοι εκεί

Τα γυρίσματα του ειδικού επεισοδίου πραγματοποιήθηκαν στο «Stage 24», το πλατό στο διάσημο στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, όπου είχαν γίνει όλα τα γυρίσματα της σειρας αρχικά.

Η TMZ αναφέρει ακόμα ότι το ζωντανό κοινό, που συμμετείχε στα γυρίσματα της επανένωσης, ήταν «ως επί το πλείστον μέλη συνδικάτων, που είχαν κάνει τέστ Covid και προσλήφθηκαν ειδικά για την περίσταση», αφού η πανδημία δεν επέτρεψε σε θαυμαστές της σειράς να παρευρεθούν.

Για λόγους ασφαλείας, εξάλλου, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για την πανδημία, ένα μέρος των γυρισμάτων έγινε σε εξωτερικούς χώρους, στους οποίους περιλαμβάνεται και το εμβληματικό σιντριβάνι όπου οι ηθοποιοί χόρευαν στο άνοιγμα τα σειράς, υπό τους ήχους του «I’ll Be There for You» του αμερικανικού Pop Rock συγκροτήματος The Rembrandts.

Απομένει να δούμε πόσα άλλα γνώριμα στοιχεία θα εμφανιστούν. Ωστόσο οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πολύ αγαπημένα αντικείμενα από το διαμέρισμα της Μόνικα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο καναπές και η άδεια κορνίζα στην πόρτα της.

Ο Τσάντλερ προκαλεί και πάλι προβλήματα

Ο Τσάντλερ Μπινγκ ήταν γνωστός για το γεμάτο αναίδεια στιλάκι του, και ο ηθοποιός Μάθιου Πέρι ήταν εντελώς μέσα στο πνεύμα του το Σάββατο όταν δημοσίευσε -και αμέσως μετά διέγραψε- μια φωτογραφία του σε μια καρέκλα μακιγιάζ, με τη λεζάντα: «Δευτερόλεπτα πριν φάω ένα πινέλο του μέικαπ. Για να μην αναφέρουμε την επανένωση με τα φιλαράκια μου»

Ο ηθοποιός υπήρξε μια από τις πιο επικοινωνιακές πηγές για την επανένωση και ήταν ο πρώτος ο οποίος επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες για τα γυρίσματα, που καθυστέρησαν πέρυσι εξαιτίας της Covid-19.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εισήγαγε επίσης μια σειρά από προϊόντα με θέμα τον Τσάντλερ, τα έσοδα των οποίων πήγαν στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων από την πανδημία.

Ολοι στο καστ …διαβάζουν κάτι

Από τη στιγμή που το HBO επιβεβαίωσε το επεισόδιο της επανένωσης, άρχισαν να γίνονται έντονες συζητήσεις για το αν το καστ θα επαναλάβει τους αρχικούς ρόλους και σε ποιο βαθμό.

Μιλώντας στην εκπομπή Graham Norton Show στο BBC, ο Σουίμερ φάνηκε να θέλει να είναι σαφής … τελικά όμως δεν το έκανε.

«Θα είμαι ο εαυτός μου. Θα είμαι ο Ντέιβιντ», είπε ο Σουίμερ αναφερόμενος στο ειδικό επεισόδιο, «Δεν θα έχουμε ρόλους … είμαστε όλοι ο εαυτός μας, οι πραγματικοί άνθρωποι».

Ωστόσο, πρόσθεσε γρήγορα μια κρυφή προειδοποίηση που υποδηλώνει κάτι διαφορετικό: «Αλλά υπάρχει ένα τμήμα, δεν θέλω να το αποκαλύψω … όπου όλοι διαβάζουμε κάτι».

Για να είμαστε δίκαιοι, η σαφήνεια δεν ήταν ποτέ ανάμεσα στα ατού του Ρος, στη σειρά. Και η συζήτηση για το αν έκανε «διάλειμμα» στη σχέση του με τη Ρέιτσελ εξακολουθεί να μαίνεται μέχρι σήμερα.

Οσο για την Τζένιφερ Άνιστον, παρείχε περισσότερη (ή λιγότερη) σαφήνεια (ή σύγχυση) σχετικά με το ζήτημα όταν μίλησε στο περιοδικό Variety πέρυσι: «Δεν θα είμαι η Ρέιτσελ, αν και είμαι κάπως», είπε. «Λοιπόν, είμαστε όλοι σαν μικρά κομμάτια [των χαρακτήρων]. Όχι πραγματικά. Αλλά ναι».

Τα μέλη του κοινού είχαν προνόμια

Παρόλο που μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες της ηχογράφησης, οι αναρτήσεις του κοινού που εμφανίστηκαν στα social media δείχνουν ότι ήταν ένα πραγματικό ταξίδι νοσταλγίας, όπως και οι κδηλώσεις του FriendsFest.

Μία ανάρτηση σε λογαριασμό θαυμαστών του Μάθιου Πέρι περιλάμβανε επίσης μια φωτογραφία χαρτοσακούλας από το Central Perk, αναφορά στο καφενείο που συνήθιζε ν επισκέπτεται η παρέα στα περισσότερα επεισόδια.

Όσο για το μέλλον της φιλίας πέρα ​​από το ειδικό επεισόδιο … Σύμφωνα με τα λόγια του Τζόι: «Δεν μπορείς απλά να παραιτηθείς. Αυτό θα έκανε ένας δεινόσαυρος, έτσι δεν είναι;»

