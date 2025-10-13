Σύνοδος στην Αίγυπτο: «Επεσαν» οι υπογραφές για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρέθηκε το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου οι ηγέτες χάραξαν τον δρόμο προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Η απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και η υπογραφή της συμφωνίας σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την έναρξη της επόμενης φάσης, που αφορά την ανοικοδόμηση και τη διαχείριση της μεταπολεμικής Γάζας

Η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ–Χαμάς, υπό την προεδρία των Ντόναλντ Τραμπ και Αμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, συγκέντρωσε τα βλέμματα όλου του πλανήτη.

Ούτε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε εκπρόσωποι της Χαμάς ήταν παρόντες. Ωστόσο, ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς πήγε στο Σαρμ ελ Σέιχ και αντάλλαξε χειραψία με τον αμερικανό πρόεδρο.

Παρόντες ήταν 31 ηγέτες χωρών και επικεφαλής διεθνών οργανισμών –ανάμεσά τους και ο έλληνας Πρωθυπουργός, τους οποίους υποδέχθηκε ο αμερικανός πρόεδρος.

«Τώρα ξεκινά η ανοικοδόμηση» της Γάζας δήλωσε, χαρακτηρίζοντας «υπέροχη» τη σημερινή ημέρα για τη Μέση Ανατολή, όπου οι διεθνείς διαμεσολαβητές υπέγραψαν τη διακήρυξη για το τέλος του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

«Αυτό χρειάστηκε 3.000 χρόνια, το πιστεύετε; Και θα αντέξει. Αυτή είναι μια απίστευτη μέρα για τον κόσμο. Η συμφωνία είναι τόσο μεγάλη που θα αποτρέψει έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή», προσέθεσε.

«Είχαμε μια εκπληκτική σειρά ταλέντων και μας βοήθησαν, ιδίως, οι χώρες που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι», επισήμανε, έχοντας δίπλα του τους ηγέτες της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, εκφράζοντας «τεράστια ευγνωμοσύνη του προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες» που, όπως λέει, «βοήθησαν να γίνει δυνατή αυτή η απίστευτη πρόοδος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τους ηγέτες / REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Ο αμερικανός πρόεδρος υποδέχτηκε τους ηγέτες στο κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και ανταλλάσσοντας χειραψία με όλους. Μπροστά από τη μεγάλη επιγραφή «Ειρήνη 2025», ο Τραμπ ύψωσε πολλές φορές τον αντίχειρά του, μπροστά στις κάμερες, σε ένδειξη επιδοκιμασίας.

Οι μεσολαβήτριες χώρες –ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία– υπέγραψαν διακήρυξη για τη Γάζα, ως εγγυήτριες της συμφωνίας που έχει ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Το έγγραφο θα περιγράφει τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά άλλα πράγματα» είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας δύο φορές: «Αυτό θα κρατήσει». Δεν έδωσε όμως άλλες διευκρινίσεις.

Το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας παραμ΄ένει άγνωστο. Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το κείμενο «καθορίζει πολλούς κανόνες και κανονισμούς» και ότι πρόκειται για «πολύ ολοκληρωμένο έγγραφο».

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, παραμένει ασαφές τι ακριβώς περιλαμβάνει και αρκετοί περιφερειακοί ηγέτες εκφράζουν επιφυλάξεις ότι, πέρα από τις φωτογραφίες και τις δηλώσεις, η εμπέδωση της ειρήνης θα είναι πολύ δυσκολότερη.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον αιγύπτιο ομόλογό του, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Ο πρόεδρος Αλ Σίσι διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο. Το εκτιμώ πολύ», δήλωσε χαρακτηρίζοντάς τον «ισχυρό ηγέτη» που «κρατά χαμηλά την εγκληματικότητα στη χώρα του».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι οι συνομιλίες έχουν ήδη περάσει στη «δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ακόμη και το Ιράν «θέλει να συμμετάσχει σε μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης».

Από την πλευρά του, ο Σίσι εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Τραμπ, λέγοντας πως «είναι ο μόνος που μπορεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα».

Ο αιγύπτιος πρόεδρος είχε νωρίτερα σειρά διμερών επαφών με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον εμίρη του Κατάρ και άλλους ηγέτες, με στόχο τον συντονισμό της εφαρμογής της εκεχειρίας και την έναρξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας.

Η αιγυπτιακή Προεδρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην «οριστικοποίηση της συμφωνίας» που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, αλλά και στη δημιουργία ενός μηχανισμού διεθνούς επιτήρησης και στήριξης των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών δράσεων στη Γάζα.

Ο πρόεδρος Αλ Σίσι δήλωσε ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για να εδραιωθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα ανεξάρτητο κράτος, πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς. Ανήγγειλε επίσης ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει και μια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Η ειρήνη δεν επιτυγχάνεται από χώρες και κράτη, αλλά από ανθρώπους που είναι πεπεισμένοι ότι οι χθεσινοί εχθροί είναι οι σημερινοί φίλοι», δήλωσε, ενώ παρουσιάζοντας τον αμερικανό πρόεδρο στο πόντιουμ, είπε: «Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου εκτίμηση για τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ».

Ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να πρότεινε τη συγκρότηση μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, η οποία θα επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας και θα συμβάλει στην ασφάλεια των αμάχων. Το σχέδιο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, βρίσκει θετική ανταπόκριση από αρκετές χώρες της ΕΕ, ενώ βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η σύνοδος του Σαρμ Ελ Σέιχ αναμένεται να συνεχιστεί με διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις ηγετών, με στόχο τη σύνταξη του τελικού κειμένου συμφωνίας, που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ένα διαρκές καθεστώς ειρήνης στη Γάζα – το πιο φιλόδοξο σχέδιο των τελευταίων ετών για τη Μέση Ανατολή.

Γιατί δεν πήγε ο Νετανιάχου

Στους λόγους για τους οποίους ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου αναφέρεται ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέστη για να αποφύγει την αντίδραση της βάσης του για τη συμμετοχή του μαζί με τον Αμπάς και άλλους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα πρέπει να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας και παρομοιάζει τη Ραμάλα, η οποία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών, με τη Χαμάς.

Εξάλλου, ο επίσης παρών Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπήρξε ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, συγκρίνοντας τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

