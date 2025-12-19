Ποια είναι η Δέσποινα Τσαγγάρη που αναλαμβάνει επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή

Με τις ψήφους μόνο της πλειοψηφίας, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ενέκρινε την τοποθέτηση της Δέσποινας Τσαγγάρη –μέχρι πρότινος CEO στην αλλαντοβιομηχανία ΝΙΚΑΣ– ως επικεφαλής στη νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Υπέρ ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση και Νίκη καταψήφισαν. «Παρών» δήλωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρουσιάζοντας τη διοικήτρια της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σημείωσε ότι «πρόκειται για έναν άνθρωπο του καθήκοντος που επί 32 χρόνια εργάστηκε ως στέλεχος σε μια σειρά επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα».

Στέλεχος με μακρά πείρα σε κλάδους των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) και των ειδών πολυτελείας, η Δέσποινα Τσαγγάρη ήταν από το 2023 και μέχρι τον περασμένο Μάιο, διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΓ ΝΙΚΑΣ.

Πριν από την ένταξή της στην ιστορική αλλαντοβιομηχανία, που τότε ανήκε στην Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και πλέον έχει περάσει στον Ομιλο Υφαντής, διετέλεσε επικεφαλής σε Ελλάδα και Κύπρο του Ομίλου PepsiCo, όπου εργάστηκε επί πέντε χρόνια.

Αρχισε την καριέρα της από την Procter & Gamble, όπου ανέλαβε διαδοχικά υψηλόβαθμες διευθυντικές θέσεις στους τομείς των Πωλήσεων, του Marketing και Trade/Shopper Marketing, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα κεντρικά της Procter & Gamble Ευρώπης στη Γενεύη. Για να μετακινηθεί στη συνέχεια στην Beiersdorf ως CEO για Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Κατόπιν, συνέχισε την καριέρα της στην Safilo International όπου για 3,5 χρόνια διετέλεσε διευθύνουσα σύμβουλος της Ιταλίας, μέχρι να ενσωματωθεί στην PepsiCo.

Αν δεν υπήρχαν πολιτικές σκοπιμότητες, θα υπερψήφιζαν την υποψηφιότητά της όλα τα κόμματα, κατέληξε ο υπουργός Ανάπτυξης για την κυρία Τσαγγάρη.

