Πούτιν: Η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δίνει το πρωί της Παρασκευής, την πολύωρη ετήσια συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα.

Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα δεν πιστεύει πως η Ουκρανία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Πούτιν τόνισε εξάλλου ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, το 2024.

Παράλληλα, ο ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εδαφικά κέρδη που σημειώνει τον τελευταίο καιρό ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «προελαύνει σε όλα τα μέτωπα».

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν σε όλη τη γραμμή του μετώπου (…) ο εχθρός υποχωρεί προς όλες τις κατευθύνσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας «θα είχε σοβαρές επιπτώσεις».

Στη χθεσινή σύνοδο των 27 χωρών-μελών της ΕΕ, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να μην χρησιμοποιήσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως δάνειο στην Ουκρανία.

«Είναι ληστεία. Αλλά γιατί δεν είναι δυνατόν να διαπραχθεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες μπορεί να είναι πολύ σοβαρές για τους ληστές», τόνισε ο Πούτιν και επεσήμανε ότι η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στα δικαστήρια.

Ο Πούτιν απάντησε επίσης στις ερωτήσεις δημοσιογράφων και πολιτών, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

Ο 73χρονος πρόεδρος της Ρωσίας, που βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 25 χρόνια, παραχωρεί από το 2001 αυτή τη συνέντευξη Τύπου στο τέλος του έτους, η οποία διαρκεί αρκετές ώρες και μεταδίδεται ζωντανά στην τηλεόραση.

Με αυτή την αφορμή, ο Πούτιν αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα, από τη γεωπολιτική ως την οικονομία, ή ακόμη και στα δικά του σχέδια για το μέλλον και, όπως κάθε χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, αναμένονται οι δηλώσεις του αναφορικά με την εξέλιξη του πολέμου.

Την Τετάρτη ο Πούτιν επανέλαβε ότι οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν αναμφίβολα», είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικών μέσων. Υιοθέτησε επίσης έναν πολύ σκληρό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους είπε πως φιλοδοξούν να προκαλέσουν την «κατάρρευση» της Ρωσίας.

Οι παρευρισκόμενοι στη συνέντευξη Τύπου υποβλήθηκαν σε τεστ Covid, όπως συνηθίζουν να κάνουν ακόμη όσοι συμμετέχουν σε συσκέψεις ή συνεδριάσεις με τον Πούτιν.

Αυτή η ετήσια συνέντευξη Τύπου αποτελεί μια ευκαιρία για τον ρώσο πρόεδρο «να ακούσει» τα –επιλεγμένα από το επιτελείο του-παράπονα των πολιτών από τις διάφορες περιοχές της Ρωσίας, όπως η κατάσταση των νοσοκομείων ή η έλλειψη σχολείων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν προετοιμάστηκε για αυτή τη συνέντευξη την Τετάρτη «ως αργά τη νύχτα», διαβάζοντας τις ερωτήσεις των πολιτών και συνέχισε την προετοιμασία του καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης.

Οπως εξήγησε ο Πεσκόφ, στον πρόεδρο υποβλήθηκαν περισσότερες από δύο εκατομμύρια ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομήθηκαν με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης. Τα κοινωνικά ζητήματα «κατέχουν εξέχουσα θέση», επεσήμανε μιλώντας στην εφημερίδα Izvestia.

Η ετήσια συνέντευξη Τύπου χωριζόταν στο παρελθόν σε δύο μέρη: στο πρώτο ο Πούτιν δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους με τη συμμετοχή δυτικών μέσων ενημέρωσης και στη συνέχεια ερωτήσεις από τους πολίτες. Από το 2023, τα δύο μέρη έχουν συγχωνευθεί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News