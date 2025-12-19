Νέα χρέωση στο Facebook για όσους περιλαμβάνουν links στις αναρτήσεις

Το Facebook δοκιμάζει την επιβολή ορίου στον αριθμό των συνδέσμων που μπορούν να κοινοποιήσουν ορισμένοι χρήστες στις αναρτήσεις τους.

Οι ειδοποιήσεις που βλέπουν ορισμένοι χρήστες, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, αναφέρουν ότι μπορούν να κοινοποιήσουν μόνο έναν ορισμένο αριθμό συνδέσμων σε αναρτήσεις στο Facebook χωρίς συνδρομή -η οποία ξεκινά από 9,99 δολάρια τον μήνα.

Η Meta το περιέγραψε ως «μια περιορισμένη δοκιμή για να κατανοηθεί εάν η δυνατότητα δημοσίευσης αυξημένου όγκου αναρτήσεων με συνδέσμους προσθέτει πρόσθετη αξία» για τους συνδρομητές.

Ο ειδικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Ματ Ναβάρα, δήλωσε στο BBC ότι αυτό σηματοδοτεί την προσπάθεια της εταιρείας να βγάλει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί από τους χρήστες της.

Το Meta Verified δίνει στους χρήστες του Facebook και του Instagram ένα μπλε σύμβολο, «ενισχυμένη» τεχνική υποστήριξη λογαριασμού και προστασία από την πλαστοπροσωπία.

«Εάν είστε δημιουργός ή επιχείρηση, νομίζω ότι το μήνυμα είναι ουσιαστικά ότι εάν το Facebook αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης ή επισκεψιμότητας, η πρόσβαση αυτή έχει πλέον ένα κόστος», δήλωσε ο Ναβάρα στο BBC.

Το Facebook δήλωσε στο TechCrunch, μια έκδοση τεχνολογικών ειδήσεων, ότι η δοκιμή περιορισμού συνδέσμων επεκτάθηκε σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών της «επαγγελματικής λειτουργίας» ή των Σελίδων.

Οι λειτουργίες χρησιμοποιούνται από πολλούς δημιουργούς και επιχειρήσεις για την προώθηση περιεχομένου στην πλατφόρμα.

«Για τους δημιουργούς, ενισχύεται μια αρκετά σκληρή πραγματικότητα ότι το Facebook δεν είναι πλέον μια αξιόπιστη μηχανή επισκεψιμότητας και το Meta το απομακρύνει όλο και περισσότερο από άτομα που προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν ως τέτοια», δήλωσε ο Ναβάρα.

«Τέτοιοι κανονισμοί υπογραμμίζουν γιατί η οικοδόμηση μιας επιχείρησης που εξαρτάται υπερβολικά από την “καλή θέληση” οποιασδήποτε πλατφόρμας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη», είπε.

