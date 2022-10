Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Λούλα

Με ανάρτησή του στο Twitter, o Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

«Η Βραζιλία έχει να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, ειδικά σε αυτή της κλιματικής αλλαγής, την επισιτιστική ασφάλεια και το εμπόριο», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης ευχόμενος κάθε επιτυχία στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο.

Νίκη για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τον αγώνα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, χαρακτήρισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε δική του ανάρτηση, την επικράτηση του Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές της Βραζιλίας.

«Η νίκη του Προέδρου Luiz Inácio Lula da Silva στις εκλογές είναι ένα σημάδι ελπίδας για τον λαό της Βραζιλίας. Ελπίδα για σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου αλλά και για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, που επεσήμανε:

«Η ήττα του Μπολσονάρου και της τραμπικής φιλοσοφίας ανοίγει τον δρόμο για καλύτερη και ειλικρινή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε παγκόσμιες προκλήσεις, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ιδιαίτερα την προστασία του παγκόσμιου πνεύμονα του δάσους του Αμαζονίου».

Συγχαίροντας τον νικητή των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί μαζί του, κυρίως για την αντιμετώπιση των «άμεσων προκλήσεων» του κλίματος και του ελεύθερου εμπορίου.

«Συγχαρητήρια Λούλα για την εκλογή σας στην προεδρία της Βραζιλίας», έγραψε στο Twitter η Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στην επιθυμία της να συνεργαστεί και για το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας με τον Λούλα, ο οποίος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου την τρίτη θητεία του στην προεδρία της Βραζιλίας.

Το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των λατινοαμερικανικών χωρών της Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) οριστικοποιήθηκε το 2019, αλλά δεν επικυρώθηκε ποτέ, κυρίως λόγω των ανησυχιών για την περιβαλλοντική πολιτική της Βραζιλίας. Τώρα, μετά την εκλογή του Λούλα, αυτό ενδέχεται να αλλάξει.

Ο υπουργός Εμπορίου της Σουηδίας, Γιόχαν Φόρσελ, εκτίμησε σήμερα από την Πράγα, όπου θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των υπόλοιπων 26 χωρών-μελών της ΕΕ, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία δημιουργεί «νέες πιθανότητες» προς αυτή την κατεύθυνση.

«Είμαι πιο αισιόδοξος σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να καταλήξουμε σε συμφωνία», επεσήμανε ο Φόρσελ, η χώρα του οποίου θα αναλάβει την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από τον Ιανουάριο.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ είχε επίσης συγχαρεί τον Λούλα, εκφράζοντας την επιθυμία του να «προάγουν» από κοινού τις σχέσεις ΕΕ – Βραζιλίας.

Η επιτυχία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία επί του απερχόμενου ακροδεξιού αρχηγού του κράτους Ζαΐχ Μπολσονάρο είναι μια νίκη για τη δημοκρατία και το κλίμα», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

Η ψηφοφορία «διεξήχθη με διαφανή και δίκαιο τρόπο και, ειδικά αυτή τη στιγμή, είναι τόσο σημαντική για την εμπιστοσύνη μας στη δημοκρατία και στο κράτος δικαίου», σχολίασε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Αστάνα, την πρωτεύουσα του Καζακστάν.

«Αυτή η απόφαση των βραζιλιάνων ψηφοφόρων δίνει ελπίδα ότι η απεριόριστη αποψίλωση των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου θα τελειώσει σύντομα και ότι η Βραζιλία θα γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη κατά της κλιματικής κρίσης», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συνεχάρη τον Λούλα, εκφράζοντας την ελπίδα για ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Συγχαρητήρια στον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε στενά για να εμβαθύνουμε και να επεκτείνουμε τις διμερείς μας σχέσεις, καθώς και τη συνεργασία μας σε παγκόσμια ζητήματα», έγραψε στο Twitter.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Νορβηγίας, η οποία είχε παγώσει την οικονομική της βοήθεια λόγω της αποψίλωσης του Αμαζονίου στη Βραζιλία υπό την προεδρία του Ζαΐχ Μπολσονάρο, ανακοίνωσε ότι το Οσλο θα επαναλάβει τη συνεργασία του με την Μπραζίλια μετά τη νίκη του Λούλα.

«Σχετικά με τον Λούλα, σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του έδωσε έμφαση στη διατήρηση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και στην προστασία των αυτόχθονων πληθυσμών της Αμαζονίας», εξήγησε ο Εσπεν Μπαρθ Εϊντε. «Γι’ αυτό ανυπομονούμε να έρθουμε σε επαφή με τις ομάδες του, το συντομότερο δυνατό, ώστε να προετοιμαστούμε για την επανέναρξη της ιστορικά καλής συνεργασίας μεταξύ Βραζιλίας και Νορβηγίας».

Η Κίνα συνεχάρη τον Λούλα, λέγοντας ότι θέλει να οδηγήσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε «ένα ανώτερο επίπεδο».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση της Βραζιλίας, με επικεφαλής τον κ. Λούλα, για να οδηγήσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Βραζιλίας σε ένα ανώτερο επίπεδο και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των δύο χωρών και των δύο λαών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ζάο Λιτσιάν στους δημοσιογράφους.

