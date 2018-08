Χρυσή (και) στο Diamond League της Ζυρίχης η Στεφανίδη

Η Κατερίνα Στεφανίδη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την παντοδυναμία της στο άλμα επί κοντώ, κατακτώντας το διαμάντι των Diamond League για τρίτη συνεχόμενη φορά!

Η κορυφαία επικοντίστρια του πλανήτη, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 4 μέτρα 87 εκατοστά.

