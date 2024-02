Σουηδία: Ουρές για κατάταξη στην Εθνοφρουρά λόγω… Ρωσίας

Κυβερνητικοί πολιτικοί από ορισμένες Δυτικές χώρες που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ήδη διακηρύξει την επιθυμία τους να αναπτύξουν την άμυνά τους περαιτέρω ισχυριζόμενοι ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί σε κάποια ΝΑΤΟϊκή χώρα εντός της πενταετίας. Οι Ρώσοι, βέβαια, έχουν χαρακτηρίσει λανθασμένες τέτοιες προσεγγίσεις και, περίπου, έχουν επιστρέψει το ίδιο επιχείρημα λέγοντας ότι άλλοι επιδιώκουν τη σύγκρουση και όχι αυτοί. Στις κυβερνήσεις που φοβούνται ότι θα δεχθούν επίθεση από τη Ρωσία περιλαμβάνεται και η σουηδική, όπως και άλλες του ευρωπαϊκού Βορρά (η γερμανική, η δανέζικη, η φινλανδική, η εσθονική, μαζί φυσικά με τη βρετανική των Τόρις). Δημοσίευμα του Politico εστίασε στις σουηδικές αμυντικές προσπάθειες σε επίπεδο Εθνοφυλακής.

«Η σουηδική Εθνοφυλακή μετατρέπεται σε πολεμική μηχανή και γίνεται ελκυστική στους νεαρούς Σουηδούς. Η ηγεσία της χώρας ανησυχεί ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία αφορά και τη Σουηδία, συνεπώς πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο» έγραψε η Ελίζαμπεθ Μπρo (Elisabeth Braw), συνεργάτρια περιωπής (senior fellow) του αμερικανικού think tank Atlantic Council που εδρεύει στην Ουάσινγκτον. «Αυτό συνιστά τεράστια αλλαγή, αφού η Εθνοφρουρά έπεσε σε ανυποληψία μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου όταν σε αυτήν πήγαιναν μεσήλικοι πολίτες που μάλλον δεν έπαιρναν τα τα καθήκοντά τους και πολύ στα σοβαρά». Τώρα, δηλαδή, τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην.

Helping defend one’s country is the right thing to do.

In 2022, applications to join Sweden’s Home Guard were up by more than 600% (!) compared to an average year.

The first weeks of this year have seen another spike.

