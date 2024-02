Μυστηριώδες «τρένο του τσάρου» εμφανίστηκε στο Ντονέτσκ

Μυστηριώδες «τείχος» σιδηροδρομικών βαγονιών μήκους 30 χιλιομέτρων, εκτεινόμενο πίσω από τους ρωσικούς σιδηροδρόμους στο Ντονμπάς, καταγγέλλουν οι Ουκρανοί ότι υφίσταται και αποτελείται από 2.000 τεμάχια, επιβατηγά και εμπορικά! Ολα αυτά τα τρένα είναι παρατεταγμένα στην πεδιάδα νοτίως του αυτονομημένου Ντονέτσκ. Οι στρατιωτικοί αναλυτές το ονόμασαν, μάλλον χωρίς φαντασία, «τρένο του τσάρου» και απορούν. Πρόκειται για αίνιγμα, αφού η λειτουργία του είναι άγνωστη, έγραψε και η Repubblica.

Η ύπαρξη του «τρένου του τσάρου» αποκαλύφθηκε από το κανάλι του Κιέβου Deep State, ενώ και το αμερικανικό ερευνητικό κέντρο Institute for the Study of War διακίνησε την είδηση. Το Deep State, αξιόπιστο κατά τους Ιταλούς, ισχυρίζεται ότι η προετοιμασία του «μεγάλου ρωσικού τείχους» άρχισε τον Ιούλιο του 2023. «Χρησιμοποίησαν κυρίως τρακτέρ και βαγόνια που έκλεψαν οι Ρώσοι από την Ουκρανία».

3/ Russian forces appear to have constructed a 30-kilometer-long barrier dubbed the “tsar train” in occupied Donetsk Oblast, possibly to serve as a defensive line against future Ukrainian assaults.

