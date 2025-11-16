Σαουδική Αραβία: Τελειώνει ο μισθολογικός παράδεισος;

Οι σαουδαραβικές εταιρείες μειώνουν τα γενναιόδωρα μισθολογικά πριμ που κάποτε προσέλκυαν κορυφαία ξένα στελέχη σε τομείς όπως οι κατασκευές και η μεταποίηση, καθώς το βασίλειο περιορίζει τις δαπάνες και αναπροσαρμόζει τις οικονομικές του προτεραιότητες, όπως ανέφεραν τέσσερις recruiters στο Reuters.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, έχει ολοκληρώσει περισσότερο από το ήμισυ του σχεδίου οικονομικής μεταρρύθμισης, γνωστού ως Vision 2030, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επέκταση κλάδων όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα, η εξόρυξη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδίου, αναφέρει το Reuters, το βασίλειο έχει επενδύσει μαζικά σε έργα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξάνοντας δραστικά τη ζήτηση για εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες εκτέλεσης και μεγάλες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τις πηγές του διεθνούς δικτύου, οι ξένοι υποψήφιοι δεν πρέπει πλέον να περιμένουν ότι θα μπορούν να διαπραγματευτούν μισθολογικά πριμ της τάξης του 40% ή και περισσότερο —ή ακόμη και να διπλασιάσουν τον υπάρχοντα μισθό τους— όπως συνέβαινε νωρίτερα μέσα στη δεκαετία, καθώς οι προσφορές είναι πλέον πολύ πιο συγκρατημένες.

«Από τη μία πλευρά, έχετε τη μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής να προχωρά σε εξορθολογισμό και από την άλλη, μια μεγάλη προσφορά υποψηφίων που είναι πολύ ανοιχτοί στο να έρθουν στην περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εργοδότες επανεξετάζουν τα πακέτα αμοιβών», δήλωσε στο Reuters, ο Μαγκντί Αλ Ζέιν, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προσλήψεων Boyden.

Στροφή στην ΤΝ

Η αλλαγή αντανακλά μια ευρύτερη στροφή του Δημόσιου Επενδυτικού Ταμείου (PIF) της Σαουδικής Αραβίας — αξίας 925 δισ. δολαρίων — το οποίο δέχθηκε σημαντικό πλήγμα από τα μεγα-έργα υποδομών και ακινήτων, προς τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η εφοδιαστική αλυσίδα και η εξόρυξη, που θεωρούνται ότι προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν το NEOM, μια φουτουριστική πόλη αξίας 500 δισ. δολαρίων που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί στην έρημο, και το ορεινό τουριστικό κέντρο Trojena, που θα φιλοξενήσει τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες του 2029.

Η Σαουδική Αραβία προσέλαβε μεγάλο αριθμό εργαζομένων για τα μεγαλεπήβολα έργα, στοχεύοντας σε διεθνές ταλέντο με δεξιότητες που είναι σπάνιες στο τοπικό εργατικό δυναμικό.

Για παράδειγμα, οι διαχειριστές έργων στα γειτονικά Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούσαν να λάβουν προσφορές περίπου 100.000 δολαρίων στη Σαουδική Αραβία για θέσεις που αμείβονταν με 60.000 δολάρια στα Εμιράτα, ανέφερε στο Reuters, o Χασάν Μπαμπάτ, , διευθύνων σύμβουλος της Tuscan Middle East, μιας εταιρείας συμβούλων προσλήψεων με έδρα το Ντουμπάι.

Το ΝΕΟΜ και άλλα projects που υποστηρίζονται από το PIF αντιμετωπίζουν πλέον καθυστερήσεις.

Φέτος η δραστηριότητα ήταν υποτονική, με τις αναθέσεις να μειώνονται σχεδόν στο μισό κατά τους πρώτους εννέα μήνες, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Reuters.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έχει επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά, διευρύνοντας το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το βασίλειο χρειάζεται τιμές πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιβραδυνθεί και αυτό έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση των προσλήψεων. Τώρα οι εργοδότες διαπραγματεύονται τους μισθούς περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, όταν υπήρχε έλλειψη, και οι εταιρείες έχουν εφαρμόσει μέτρα εξοικονόμησης κόστους», εξήγησε ο Μπαμπάτ στο Reuters.

Τα ΗΑΕ, το επιχειρηματικό και τουριστικό κέντρο του Κόλπου, με πληθυσμό που αποτελείται κατά 90% από αλλοδαπούς, αποτελούν μια πιο ελκυστική επιλογή για πολλούς εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης, οι οποίοι προσελκύονται όχι μόνο από τους υψηλούς, αφορολόγητους μισθούς, αλλά και από ένα αναπτυγμένο δίκτυο διεθνών σχολείων και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Εχουν επίσης εφαρμοστεί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν έναν πιο φιλελεύθερο τρόπο ζωής.

Σήμερα, η διαφορά μεταξύ των μέσων μισθών στη Σαουδική Αραβία και στα ΗΑΕ είναι μικρή, με μέση αύξηση μόλις 5% έως 8%. «Είναι λοιπόν δύσκολο να πείσεις τους ανθρώπους να μετακομίσουν από τα ΗΑΕ, καθώς αναμένουν πολύ υψηλότερες απολαβές», είπε στο Reuters o Αλ Ζέιν της Boyden.

Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία – η οποία αναμένει ανάπτυξη 4,4% φέτος – παραμένει ελκυστική για όσους βρίσκονται εκτός της περιοχής, όπου η αγορά εργασίας είναι πιο περιορισμένη και η ανάπτυξη πιο αργή.

Η ανεργία μεταξύ των Σαουδαράβων πολιτών βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και ο αριθμός των Σαουδαράβων στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 31% μεταξύ του 2016 και του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Ενώ, λοιπόν, για κάποιους τα πιο μετρημένα πακέτα αμοιβών και παροχών θεωρούνται συρρίκνωση, για άλλους σηματοδοτούν ωριμότητα.

