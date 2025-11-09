Σαμαράς σε πολιτικό βρασμό: Ασχετοι όσοι μου κάνουν κριτική – ο Μητσοτάκης θαυμάζει τον Σημίτη

«Θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό»: αυτό είπε ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της ΝΔ και νυν ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας, αναφορικά με τις πληροφορίες που τον θέλουν να δημιουργεί νέο κόμμα, στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από τον ΑΝΤ1.

Ήταν, βέβαια, μια συνέντευξη που είχε μαγνητοσκοποηθεί εννέα μέρες νωρίτερα και με τη δημοσιογράφο σε ρόλο μάλλον διακοσμητικό –ο κ. Σαμαράς έκανε μεγάλους μονολόγους που «έσπαγαν» με δικές του ερωτήσεις. Και η αναφορά του σε μια μελλοντική ψύχραιμη κρίση, θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ο 74χρονος πρώην Πρωθυπουργός τελεί ακόμα, έναν χρόνο από τη διαγραφή του από τη ΝΔ, εν πολιτικώ βρασμώ.

Η τηλεοπτική παρουσία του κ. Σαμαρά από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 ήταν μια ξεκάθαρη απόπειρά του να βλάψει πολιτικά την κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ η αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκτά χαρακτηριστικά βεντέτας, αν όχι εμμονής –άλλωστε επιτίθεται και στην Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και αδελφή του Πρωθυπουργού.

Είναι χαρακτηριστικά κάποια σημεία των όσων είπε:

—«Η ΝΔ έχει μετατραπεί από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη».

—«Στήριξα τον κ. Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023. Ελεγα, λέω και θα λέω τη γνώμη μου με αποκλειστικό κριτήριο να βοηθήσω τη χώρα μου. Διαφώνησα δημοσίως όχι υπογείως. Μόνο καλό κάνουν οι διαφωνίες με την προϋπόθεση ότι και οι κυβερνώντες θέλουν να ακούνε».

—«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πλέον η Νέα Δημοκρατία».

—«Ο κ. Μητσοτάκης θαυμάζει τον αείμνηστο Σημίτη».

—«Ο κ. Μητσοτάκης στα 51 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Εχουν γίνει μια παρέα χωρίς ιδεολογία και μερικές φορές χωρίς ηθική. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν ένα δικό τους κόμμα, με μόνο στόχο την εξουσία».

—«Λειτουργούν σαν να διοικούν εταιρεία, δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι, οι πολιτικές. Αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες».

—«Οταν, κ. Μητσοτάκη, βάζεις πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κάποιον που ο υπουργός Γεωργίας τον διώχνει και εσύ τον παίρνεις για σύμβουλο θες να μας πεις ότι δεν γνώριζες τίποτα; Και έπρεπε να νέα να τα μάθουμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα;».

—«Είδα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει απ’ τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών, λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους και να τους απαντήσει. Σε άλλη συζήτηση, απευθυνόμενος σε πρόεδρο κόμματος, είπε: “Σταματήστε να γκαρίζετε”. Μιλάει συχνά για “πατριώτες της φακής και του καναπέ”. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας».

—«Ποιο γινάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα-Βαρουφάκη; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας; Ο Σαμαράς… Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Τον στήριξα στις εκλογές του 2023 ενώ η κυρία Σακελλαροπούλου είχε γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 2020».

—«Το 2022 μίλησα για την “ποταμοποίηση” της Νέας Δημοκρατίας».

—«Ο κ. Μητσοτάκης δεν αγωνίζεται για την παράταξη αλλά για να διατηρήσει το δικό του καθεστώς. Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς, με δύο κουβέντες, δεν έχει κανένα γινάτι. Αλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες».

—«Δεν έφυγα εγώ για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Προσέξτε, διέγραψε άρον-άρον έναν Πρωθυπουργό πριν καν κυκλοφορήσει η εφημερίδα στην οποία είχα δώσει αυτή τη συνέντευξη. Βιαζότανε. Αλλά για την κυρία Ferrari, τον κύριο Φραπέ, τον κύριο Χασάπη, εκεί τους πήρε εβδομάδες για να αποφασίσουν τη δική τους τη διαγραφή».

—«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της παράταξης που διαγράφηκε ένας πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος. Και την πήρε αυτή την απόφαση υποτίθεται γιατί θίχτηκε λόγω Γεραπετρίτη».

—«Στην πραγματικότητα ο κ. Μητσοτάκης βρήκε μια αφορμή για να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε δικό του κόμμα. Για ποιες γέφυρες μιλάτε; Εγώ δεν είδα πουθενά καμία ειλικρινή παραδοχή λάθους. Σε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει πάντα δίκιο. Και όλοι εμείς οι άλλοι έχουμε πάντοτε άδικο».

—«Η κυρία Μπακογιάννη με τον κ. Τσίπρα κάνουν παρέα, φωτογραφίζονται χαμογελαστοί».

«Παντελώς άσχετοι και λαϊκιστές όσοι μου ασκούν κριτική»

Κατά το αφήγημα του κ. Σαμαρά αυτός είναι που έχει πάντα δίκιο.

Ακόμα και για τα περιβόητα «Ζάππεια» που δημιούργησαν το αντιμνημόνιο. Όσοι του ασκούν κριτική γι’ αυτά είναι, κατά τον κ. Σαμαρά, «παντελώς άσχετοι και λαϊκιστές» – «γιατί με κατηγορούν; Επειδή είπα όχι σε αυτά τα μέτρα επειδή θα γονάτιζε η ελληνική οικονομία; Επειδή δεν ψήφισα το λάθος;», είπε σε ένα σημείο. Και επίσης ότι «θα μπορούσα να καλέσω εκλογές το 2011 και να βγω αυτοδύναμος με θηριώδη ποσοστά και μετά να κάνω κωλοτούμπα όπως ο κ. Τσίπρας. Δεν το έκανα όμως αυτό».

Και όταν όμως επέσπευσε τις εκλογές το 2012, ρίχνοντας την κυβέρνηση Παπαδήμου, πάλι δίκιο είχε, γιατί: «Δεν παρέλαβα θρόνο. Σταυρό παρέλαβα, με μια πατρίδα που δεν είχε ούτε ένα ευρώ. Πάλεψα με όλες μου τις δυνάμεις να τελειώσει ο εφιάλτης. Αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία, όλοι οι αριθμοί όλοι οι οικονομικοί δείκτες… Μετά από καιρό, με ηρεμία θα μας κρίνει όλους η Ιστορία».

Επιπλέον έχει δίκιο και για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, διότι κι αυτός –μετά τον Πάνο Καμμένο– λέει ότι έχει σχέσεις με το σύστημα του Ντόναλντ Τραμπ: «Εχω σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ. Λειτουργεί έξω από τα συμβατικά πλαίσια. Επιχείρησε τη θωράκιση των συνόρων της χώρας του από τη λαθρομετανάστευση. Ανέτρεψε την ολέθρια για τη Δύση woke ατζέντα. Σε επίπεδο ιδεών έχουμε συναντιληψη σε σειρά ζητημάτων», είπε.

Και φυσικά είχε δίκιο με την Άγκελα Μέρκελ, άλλοτε καγκελάριο της Γερμανίας: «Η Μέρκελ έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Δεν ξεχνώ ωστόσο ότι το 2012 η Μέρκελ μου πρότεινε να βγούμε από το ευρώ μέχρις ότου βελτιωθεί η οικονομία. Ηθελαν να θυσιαστεί η Ελλάδα. Της είπα ότι δεν το δέχομαι».

Όσο για το θέμα του νέου κόμματος, ο κ. Σαμαράς μολονότι συνέχισε τις υπεκφυγές –«ακούω σενάρια για μένα χωρίς να έχω μιλήσει εγώ για αυτά»– έσπευσε να συγκριθεί με τον κ. Τσίπρα, λέγοντας πως «στο εξωτερικό οι μεγάλες ανανεώσεις έγιναν από έμπειρους πολιτικούς» και ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν πολύ νέος αλλά ιδεολογικά έμοιαζε με μαυσωλείο», φρόντισε να αποκηρύξει τη ΝΔ, η οποία κατ’ αυτόν «έχει μεταλλαχθεί και έχει πάρει ολοταχώς τον δρόμο για τα βράχια», να αποφανθεί ότι «η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μια ηγεσία αποφασισμένη με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις και αλλαγές» και να πει ότι «κίνητρο μου δεν είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες. Εχω μέσα μου μεγάλο πόνο για το παιδί μου αλλά έχω και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω την κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Θα κρίνω με ψυχραιμία και όταν λάβω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό».

