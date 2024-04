Ρωσία: Καταρρίψαμε έξι αμερικανικούς πυραύλους ATACMS

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα αντιαεροπορικά της συστήματα κατέρριψαν έξι αμερικανικούς πυραύλους ATACMS (Army Tactical Missile Systems) που εκτόξευσε η Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ουάσινγκτον παρέδωσε μυστικά στο Κίεβο τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ως μέρος του πακέτου στρατιωτικής βοήθειας 300 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο ενέκρινε ο Τζο Μπάιντεν στις 12 Μαρτίου.

Η αποστολή των πυραύλων ATACMS με βεληνεκές μεγαλύτερο των 300 χιλιομέτρων αποτελούσε θέμα συζητήσεων στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης επί μήνες.

Russian milblogger Rybar reports that Ukrainian forces have fired over 30 ATACMS at Russian targets in Crimea over the past two weeks.

Last night, Ukrainian forces reportedly hit targets around Dzhankoy Airbase and Gvardeyskoye Airbase with 12 ATACMS. pic.twitter.com/y8UtjQChwq

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 30, 2024