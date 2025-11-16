Προς συμφωνία Κιέβου-Μόσχας για επιστροφή 1.200 ουκρανών αιχμαλώτων

Στην απελευθέρωση 1.200 αιχμαλώτων ελπίζει η Ουκρανία, καθώς εργάζεται για την επανέναρξη της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου με την Ρωσία, όπως δήλωσαν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Bασιζόμαστε στην επανέναρξη των ανταλλαγών», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε το πρωί της Κυριακής στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. «Πολλές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και τηλεφωνικές κλήσεις γίνονται για αυτό».

Ο επικεφαλής ασφαλείας του, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε το Σάββατο, επίσης με ανάρτησή του στο Telegram, ότι είχε διαβουλεύσεις στην Τουρκία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την υποστήριξη των εταίρων του Κιέβου, σχετικά με την επανέναρξη της διαδικασίας της ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου.

«Ως αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων, τα μέρη συμφώνησαν να επιστρέψουν στις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης για την απελευθέρωση 1.200 Ουκρανών», είπε. Αμεσο σχόλιο από τη Μόσχα στις δηλώσεις του Κιέβου δεν υπήρξε.

Οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης είναι συμφωνίες ανταλλαγής κρατουμένων που επιτεύχθηκαν με τη μεσολάβηση της Τουρκίας το 2022, καθορίζοντας κανόνες για μεγάλες, συντονισμένες ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Από τότε οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει χιλιάδες κρατούμενους, αν και οι ανταλλαγές ήταν σποραδικές και συχνά διαταράσσονταν από την κλιμάκωση στην πρώτη γραμμή του πόλεμου.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις στο εγγύς μέλλον ώστε να αποφασιστούν οι διαδικαστικές και οργανωτικές λεπτομέρειες της διαδικασίας. «Εργαζόμαστε αδιάκοπα ώστε οι Ουκρανοί που πρόκειται να επιστρέψουν από την αιχμαλωσία να μπορέσουν να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα στο σπίτι τους, να βρεθούν στο οικογενειακό τραπέζι και με τους αγαπημένους τους», δήλωσε.

Η τελευταία ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου.

Δύο ακόμη χωριά κατέλαβαν οι Ρώσοι – Ουκρανικό χτύπημα σε διυλιστήριο στη Σαμάρα

Oσον αφορά το ουκρανικό μέτωπο, ο ρωσικός στρατός υποστήριξε την Κυριακή ότι κατέλαβε δύο χωριά στη νότια Ουκρανία, όπου οι ρώσοι στρατιώτες εξακολουθούν να προωθούνται αργά απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις, που αριθμούν λιγότερους στρατιώτες.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε στην εφαρμογή Telegram ότι οι στρατιώτες του κατέλαβαν τις κοινότητες Ροβνοπόλιε και Μαλάια Τοκμάτσκα στην περιοχή της Ζαπορίζια, αφού είχαν καταλάβει, όπως υποστήριξε, δύο ακόμη κοινότητες στη διάρκεια των προηγούμενων επτά ημερών.

Στην ανατολική Ουκρανία οι μάχες επικεντρώνονται στον έλεγχο του επιμελητειακού κόμβου του Ποκρόφσκ, με εκατοντάδες ρώσους στρατιώτες να δυσκολεύουν το έργο της ουκρανικής άμυνας.

Από την ουκρανική πλευρά ανακοινώθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Νοβοκουίμπισεφσκ στην περιοχή της Ρωσίας Σαμάρα, ανακοίνωσε σήμερα .

Οπως ανάφερε σε ανακοίνωσή του το γενικό επιτελείο του ουκρανικού στρατού, κατέγραψε τις εκρήξεις και μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο σημείο της επίθεσης, αλλά εξακολουθεί να αξιολογεί την έκταση των ζημιών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News