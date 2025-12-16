Ο Φάμελλος το ανακοίνωσε: Φέτος δεν ψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες

Παραμονές της ιστορικής για το Πολεμικό Ναυτικό και τη χώρα εν γένει, 18ης Δεκεμβρίου, ημέρα έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις 3+1 υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI (Belharra), F-601 «Κίμων» -την πρώτη κύρια μονάδα επιφάνειας που αποκτά ο Στόλος εδώ και 26 χρονια-, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος (αποκαλούμενος και «πρόεδρος του εξώστη» σύμφωνα με το langage κυβερνητικών στελεχών στις κοινοβουλευτικές τους αντιπαραθέσεις), βγήκε στο Αction 24 να ενημερώσει ότι αυτή τη φορά -κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026- το κόμμα του ΔΕΝ θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες.

Αφού μίλησε για το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, με συνθήματα όπως «οι κλέφτες στην φυλακή, τα λεφτά στους τίμιους αγρότες», αλλά και την αξίωση -ως επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ- ο ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμείνει ως υπηρεσία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να μην υπαχθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (όπως ζητούν δηλ. και οι αγρότες, ανεξαρτήτως των γνωστών συνεπειών που θα είχε μία τέτοια αθέτηση της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες), ο κ. Φάμελλος «έπιασε» και το θέμα των πολιτικών συνεργασιών, υπενθυμίζοντας ότι «εδώ και έναν χρόνο έχω βάλει το ζήτημα των συνεργασιών και του ενιαίου προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Για να έρθει αμέσως μετά να αποσαφηνίσει ότι η επιλογή του «όχι» για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας (σε μία τέτοια κρίσιμη συγκυρία μάλιστα) «δεν σχετίζεται με τακτικές κινήσεις και το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Νέα Αριστερά» (η οποία δεν τις ψηφίζει σταθερά και δογματικά) .

«Πέρυσι», προσπάθησε να εξηγήσει ο Σωκράτης Φάμελλος, «ψηφίσαμε και εξηγήσαμε ότι η ψήφος μας είχε τρεις προϋποθέσεις: Την ασφάλεια της χώρας και τον προγραμματισμό των αμυντικών δαπανών. Την θέση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας». «Αυτά δεν τηρήθηκαν από την κυβέρνηση», υποστήριξε, κλείνοντας από αντιπολευτική σπουδή τα μάτια στο απτό αποτέλεσμα του (εν εξελίξει) εξοπλιστικού προγράμματος της χώρας, το οποίο τώρα αρνείται να στηρίξει.

«Φέτος», όμως, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «υπάρχουν δύο επιπλέον λόγοι για να καταψηφίσουμε: Η στροφή στην οικονομία του πολέμου που τη θεωρούμε επικίνδυνη και εμείς είμαστε απέναντι και η αξιοπιστία και η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη»… (δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 23′ του βιντεο κάτω).

Μία διατύπωση -ειδικά με αυτό το περί οικονομίας του πολέμου– που θύμισε εντόνως εκείνη του Αλέξη Τσίπρα ( τη συμβολή του οποίου σε ένα προοδευτικό εγχείρημα, έπευσε να χαρακτηρίσει σημαντική ο κ. Φάμελλος) κατά την παρουσίαση του βιβλιου του Ιθάκη (την πρώτη, στο Παλλάς, γιατί έρχεται την Τρίτη και αυτή της Πάτρας): «Η Ελλάδα καλείται να είναι παράγοντας ειρήνης και όχι εν δυνάμει εμπόλεμη δύναμη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Να σταθεί απέναντι στη ρωσική εισβολή αλλά και απέναντι στην αντιρωσική υστερία».

Διότι «αντιρωσική υστερία» και «οικονομία του πολέμου» πάνε δίχως άλλο μαζί. Εξ ου και τα ξόρκια πρώην και επόμενων συνοδοιπόρων.

