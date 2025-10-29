Πού το πάει ο Κώστας Καραμανλής;

Σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία δοκιμάζεται από την κόπωση της εξουσίας και τη σκιά των υποθέσεων που τη βαραίνουν, ο Κώστας Καραμανλής επιστρέφει διακριτικά στο προσκήνιο – όχι ως αντίπαλος, αλλά ως «παρουσία».

Με τη γνωστή του αδράνεια, που συχνά συγχέεται με αυτοκυριαρχία, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να κινείται προσεκτικά ανάμεσα στην κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πίστη στο κόμμα, αφήνοντας τους άλλους να αναρωτιούνται πού πραγματικά το πάει.

Ενα παλιό στέλεχος της ΝΔ το εκφράζει με εκείνη τη γαλάζια ψυχραιμία που διακρίνει όσους γνωρίζουν και δεν λένε πολλά: «Ο Καραμανλής κινείται με απόλυτο σεβασμό στην ενότητα της παράταξης. Δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν να του “χτυπήσει” ότι φθείρει την κυβέρνηση για να βαρέσει τον Μητσοτάκη — αυτό δεν είναι στο στιλ του. Η κριτική του είναι θεσμική, όχι διασπαστική. Θέλει να διορθωθούν λάθη».

Ωστόσο, πίσω από τη νηφαλιότητα υπάρχει πάντα η ανθρώπινη παράμετρος – και αυτή έχει όνομα και επώνυμο: Κώστας Αχ. Καραμανλής. Η υπόθεση των Τεμπών, όσο κι αν κανείς προσπαθεί να την αποσυνδέσει από την πολιτική, αποτελεί έναν βαρύ οικογενειακό φάκελο.

«Ολα τα στελέχη γνωρίζουν ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι ένα ευαίσθητο κεφάλαιο. Ο πρώην πρωθυπουργός παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης για τον εξάδελφό του –χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις– επειδή αυτό το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό, αλλά και πολιτικό. Και ναι, είναι προφανές πως σε επίπεδο σχέσεων με το Μέγαρο Μαξίμου αυτές οι ισορροπίες γίνονται πιο εύθραυστες», λέει μια βουλευτής της ΝΔ που θεωρείται κοντά στο περιβάλλον τόσο του Μητσοτάκη όσο και του Καραμανλή (και όμως, γίνεται).

Την ίδια στιγμή, η εικόνα του πρώην πρωθυπουργού στην πρόσφατη εκδήλωση για την Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη –εμφανώς αδυνατισμένου και ζωηρού στις συζητήσεις– ζωντάνεψε την παλιά σκέψη για την «εθνική εφεδρεία», που ποτέ δεν αποσύρθηκε, ως θέμα συζήτησης από τις συνάξεις και τους καφέδες των καραμανλικών βουλευτών πέριξ της Πλατείας Κολωνακίου.

«Τον είδαμε στην εκδήλωση με άλλη ενέργεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει. Ομως δεν μπορείς να αποκλείσεις, πάντα στο πλαίσιο σεναρίων το λέω, ότι το 2027 μπορεί να υπάρξει χώρος για ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής», λέει σιβυλλικά μιλώντας στο Protagon το ίδιο παλαιό στέλεχος της ΝΔ, που είναι χρεωμένο στο καραμανλικό στρατόπεδο.

Ας αφήσουμε όμως τις θεωρίες και ας πάμε σε αυτά που βλέπουμε μπροστά στις κάμερες τα τελευταία δύο χρόνια. Το νέο «δίδυµο» της παλιάς φρουράς του κόµµατος, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, εξακολουθεί να προσελκύει την προσοχή – όχι µόνο για τις από κοινού παρουσίες σε εκδηλώσεις, αλλά και για τις συνειδητές απουσίες τους.

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο να τους βλέπει κανείς δίπλα-δίπλα, από τα γενέθλια της ΝΔ το 2024 και έπειτα αποφεύγουν να βρίσκονται στον ίδιο χώρο µε τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ιδιαιτέρως όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώνεται ότι θα εκφωνήσει χαιρετισμό ή ομιλία. Η απουσία τους, λοιπόν, από την εκδήλωση της Τετάρτης στο Πεντάγωνο, την οποία οργάνωσε ο Νίκος Δένδιας, φέρεται να «κλείδωσε» το πρωί της ίδιας ημέρας, µε το σκεπτικό ότι δεν θα ήθελαν να χειροκροτήσουν τον Μητσοτάκη στην πρώτη σειρά.

Το καινούργιο-παλιό σενάριο

Κάπως έτσι, ανάμεσα στις θεσμικές παρεμβάσεις, τις παρουσιάσεις βιβλίων και τις τιμητικές εκδηλώσεις επανέρχεται και ένα διαχρονικό στόρι: η σχέση του Κώστα Καραμανλή με τον Αλέξη Τσίπρα.

Οι δύο άνδρες, λένε όσοι γνωρίζουν, είχαν πάντοτε έναν «δίαυλο επικοινωνίας», αλλά τελευταία ίσως να μη χρειάζεται ούτε καν αυτός. Τότε, τον Ιανουάριο του 2015, ο ενδιάμεσος ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος. Οταν ο Αλέξης Τσίπρας γυρνούσε κατάκοπος από τις προεκλογικές ομιλίες του στην τελική ευθεία των εκλογών εκείνο τον Ιανουάριο, το τελευταίο τηλεφώνημα της βραδιάς λέγεται ότι ήταν πάντοτε προς τον Προκόπη Παυλόπουλο (που αργότερα έγινε ΠτΔ από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μετά την άρνηση του Κώστα Καραμανλή).

Σήμερα φαίνεται ότι δεν χρειάζονται ενδιάμεσοι. Οι καλές σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα τροφοδοτούν έτσι εκτιμήσεις καραμανλικών στελεχών ακόμη και για επανάληψη της «συναντίληψης» Κώστα Καραμανλή – Αλέξη Τσίπρα, που τεσταρίστηκε χωρίς ρωγμές (και κυρίως χωρίς διαρροές, χάρη στην επιμέλεια και του Δ. Παπαγγελόπουλου) την περίοδο 2015-2019 για το σενάριο της «εθνικής εφεδρείας» του ανιψιού του εθνάρχη σε περίπτωση ακυβερνησίας… Ονειρα, δηλαδή, για επανάληψη της Ιστορίας (βλ. 1974 και επιστροφή Καραμανλή). Απλώς όσοι τα κάνουν δεν μοιάζει να αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και ως σενάριο όλο αυτό μοιάζει με φάρσα.

