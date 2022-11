Η Μαράια Κάρεϊ «κήρυξε» την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου

Χριστούγεννα χωρίς Μαράια Κάρεϊ (και Τζορτζ Μάικλ, εδώ που τα λέμε) δεν γίνονται. Γι’ αυτό και εφέτος, με ένα ευφάνταστο reel στο Instagram, η αγαπημένη ντίβα του τραγουδιού κηρύσσει επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Καθισμένη πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής της Peloton, στο βίντεο αποχαιρετά το Halloween και μεταμορφώνεται από κακιά μάγισσα σε έναν ποπ Αγιο Βασίλη, υπό τους ήχους, φυσικά, της αγαπημένης επιτυχίας της, «All I Want for Christmas Is You».

Σύμφωνα με τον βρετανικό Guardian, μάλιστα, πρόκειται για ένα τραγούδι που έγινε αμέσως κλασικό, μετά την κυκλοφορία του στις 29 Οκτωβρίου του 1994, με τη Μαράια Κάρεϊ να κερδίζει περισσότερα από 60 εκατ. δολάρια σε δικαιώματα. Αλλωστε, αυτή η επιτυχία της βρίσκεται στην 11η θέση της λίστας με τα πιο ευπώλητα τραγούδια όλων των εποχών, ακριβώς μία θέση κάτω από το θέμα της ταινίας «Τιτανικός», «My Heart Will Go On», στην ερμηνεία της Celine Dion.

Το συγκεκριμένο τραγούδι της Μαράια, το οποίο περιλαμβανόταν στο άλμπουμ με τίτλο «Merry Christmas», αποτελεί το πιο εμπορικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη και ένα από τα εμπορικότερα σινγκλς στην ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mariah Carey (@mariahcarey)

Το 2021, το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You», σύνθεση του Ουόλτερ Αφανασιέφ, έφθασε το νούμερο 1 του αμερικάνικου τσαρτ. Εφέτος, το τραγούδι μπήκε ξανά στο top 100 των αμερικανικών iTunes, λίγες ώρες μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Νοεμβρίου.

Yπολογίζεται ότι κάθε Χριστούγεννα η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει από αυτή τη μουσική επιτυχία και μόνο περίπου ένα εκατ. δολάρια, χωρίς να κουνήσει ούτε το μικρό της δαχτυλάκι, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι έχει μετατραπεί για εκείνη σε «κότα με τα χρυσά αβγά». Συνήθως, ωστόσο, το προωθεί, έτσι ώστε να κερδίσει… ακόμα περισσότερα.

Και εφέτος, λοιπόν, η τραγουδίστρια που μπορεί να ανεβεί οκτάβες όσο εύκολα ανεβαίνει ορόφους ένα ασανσέρ, θα δώσει δύο συναυλίες, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και χριστουγεννιάτικες επιτυχίες: στις 11 Δεκεμβρίου στο Τορόντο του Καναδά και στις 13 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Eλάτε να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα μαζί μου αυτόν τον Δεκέμβριο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας για την αφίσα, όπου ποζάρει φορώντας μια κόκκινη τουαλέτα, ως άλλη «βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Ωστόσο, τα πράγματα όσον αφορά το «All I Want for Christmas Is You» δεν υπήρξαν πάντα εξίσου ρόδινα: τον περασμένο Ιούνιο, η διάσημη τραγουδίστρια και ο συνθέτης του κατηγορήθηκαν από τον μουσικό Αντι Στόουν για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο τραγουδοποιός ισχυρίστηκε ότι συνέγραψε και ηχογράφησε το δημοφιλές χριστουγεννιάτικο τραγούδι πριν η αμερικανίδα σταρ κυκλοφορήσει το δικό της σινγκλ.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε, ο Στόουν πιστεύει ότι το δικό του τραγούδι ενέπνευσε τους δημιουργούς της επιτυχίας της Κάρεϊ και απαιτεί μερίδιο από τα κέρδη ύψους 20 εκατ. δολαρίων! Ο ίδιος ηχογράφησε το τραγούδι του το 1989 στο Νάσβιλ, ενώ το συγκρότημά του, οι Vince Vance & The Valiants, δημιούργησαν και ένα μουσικό βίντεο. Ο Στόουν ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι και εκείνο το τραγούδι είχε γνωρίσει επιτυχία, καθώς βρισκόταν στα charts του Billboard την περίοδο των Χριστουγέννων του 1993. Η Κάρεϊ κυκλοφόρησε τη δική της επιτυχία την επόμενη χρονιά.

Οι ισχυρισμοί του Στόουν ενισχύονται υπό τη σκέψη ότι η ποπ ντίβα και ο Ουόλτερ Αφανασιέφ φέρονται να έγραψαν από κοινού το χριστουγεννιάτικο τραγούδι, βιαστικά, μέσα σε 15 μόλις λεπτά της ώρας – τα οποία ωστόσο στάθηκαν ικανά να τους εξασφαλίσουν πλουσιοπάροχες αμοιβές, για το υπόλοιπο της ζωής τους.

