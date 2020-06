Πέθανε στα 103 της, η Βέρα Λιν, η «Σοφία Βέμπο» των Βρετανών

Η παρουσία της ξεπερνούσε τα όρια του πενταγράμμου, η Βέρα Λιν υπήρξε ένα σύμβολο, που, όπως το διατύπωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, «με τη γοητεία και τη μαγική φωνή της συνεπείρε και ανύψωσε τη χώρα μας στις πιο σκοτεινές στιγμές της». Αυτή ήταν η ντέιμ Βέρα Λιν, η τραγουδίστρια που εμψύχωσε τους Βρετανούς στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.

Προσπαθώντας να περιγράψουμε τη Λιν με τα ελληνικά δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρξε «η Σοφία Βέμπο της Βρετανίας», και με έναν τρόπο, αν είναι έτσι. Ηταν και αυτή ερμηνεύτρια του λεγόμενου ελαφρού ρεπερτορίου, προτού η εμπλοκή της στον πόλεμο την κατατάξει σε μια άλλη κατηγορία, αυτή του εμψυχωτή ενός ολόκληρου έθνους και ακόμη περισσότερο, αν σκεφτεί κανείς ότι μέσω του ραδιοφώνου του BBC η φωνή της έφτανε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης, ενώ η ίδια περιόδευσε σε όλες τις αποικίες της αυτοκρατορίας για να την κρατήσει ενωμένη.

Η γεννημένη το 1917 Λιν ήταν η αγαπημένη των βρετανών στρατιωτών –«the Forces’ Sweetheart»– αλλά και εκείνων που έμειναν πίσω. Τα τραγούδια της, «The White Cliffs of Dover», «There’ll Always Be an England», αλλά κυρίως το «We’ll Meet Again», ακόμα και τώρα μνημονεύονται –το «We ‘ll meet again» το ανέφερε ακόμα και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στο πρόσφατο δραματικό μήνυμά της για την πανδημία του κορονοϊού (εδώ).

Το 1941, κατά τις δυσκολότερες ώρες του πολέμου για τη Βρετανία, η Λιν είχε και τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή, με τίτλο «Sincerely Yours» («Ειλικρινά δική σας»), στέλνοντας μηνύματα σε στρατιώτες στο εξωτερικό. Επιπλέον επισκεπτόταν μαιευτήρια για να μιλήσει με νέες μητέρες και να στείλει μηνύματά τους στους συζύγους τους που πολεμούσαν μακριά.

Μετά τον πόλεμο η Λιν, ήταν πια ένα εθνικό είδωλο, ενώ το τραγούδια της ήταν στα χείλη όλων. Οι επιτυχίες συνέχισαν και η ίδια ασχολήθηκε και με την τηλεόραση. Το τραγούδι «Auf Wiederseh’n Sweetheart» ήταν στα 50s μεγάλη επιτυχία και στις ΗΠΑ ενώ το «My Son, My Son» έγινε ανάρπαστο στα δισκοπωλεία της Βρετανίας. Αλλά ήταν η ακτινοβολία της από τα χρόνια του πολέμου που δεν σταμάτησε ποτέ να μαγεύει:

Το 2009, σε ηλικία 92 ετών, έγινε η γηραιότερη εν ζωή καλλιτέχνιδα που μπήκε στην κορυφή των πωλήσεων άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το «We’ll Meet Again: The Very Best of Vera Lynn», ενώ το 2017 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Vera Lynn 100» με αφορμή τα εκατοστά γενέθλιά της, που έφθασε το Νο 3 στις πωλήσεις!

Το 2000 ονομάστηκε «η Βρετανίδα που χαρακτήρισε καλύτερα το πνεύμα του 20ού αιώνα».