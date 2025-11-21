Παπασταύρου: Αδαής ή απλός συκοφάντης ο Φάμελλος – απάντηση και στην ενόχληση Διαμαντοπούλου για Γκίλφοϊλ

Αν από τον Σωκράτη Φάμελλο και τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν κάτι αναμενόμενο (όσο και υποκριτικό), τα όσα βγήκε να καταγγείλει η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Αννα Διαμαντοπούλου, για τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν εσχάτως με τους Αμερικανούς σε ενέργεια, μεταφορές και logistics, προκάλεσαν δίχως άλλο αίσθηση και βέβαια την απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου.

Ο μεν κ. Φάμελλος φάνηκε να χάνεται λίγο ως προς το ποσοστό που αναλογεί -ή έστω θα καταλήξει- στο κράτος, επί των κερδών από πιθανά εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Αμερικανούς της ExxonMobil, ενώ η κυρία Διαμαντοπούλου έδειξε να ενοχλείται από το allure της νέας επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τον τρόπο που κάνει business άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της, σχολιάζοντας σε δηλώσεις της στο Action 24 πως «δεν είμαστε μια χώρα όπου έρχεται η πρέσβειρα να μας ανακοινώσει πολιτικές».

Η κυρία Διαμαντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για μυστική διπλωματία και ότι επιτρέπει στην αμερικανίδα πρεσβευτή να ανακοινώνει διακρατικές συμφωνίες χωρίς την απαραίτητη θεσμική διαδικασία. Διέκρινε αδιαφάνεια γύρω από τις συμφωνίες με τους Αμερικανούς για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες και προς επίρρωση των λεγομένων της, επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νομοθετική ρύθμιση για το λιμάνι της Ελευσίνας –ρύθμιση η οποία, όπως υποστήριξε, ήταν έτοιμη προς κατάθεση χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου.

Από το ίδιο βήμα, το Αction24, ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θέλησε να υπενθυμίσει στην κυρία Διαμαντοπούλου ότι «η συμφωνία με την ExxonMobil έχει ήδη περάσει από τη Βουλή το 2018», οπότε «προφανώς τη γνωρίζει» και αντίστοιχα, «η συμφωνία με τη Chevron, μόλις ολοκληρωθεί, θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου θα υποβληθεί εντός Νοεμβρίου, και μετά θα κυρωθεί από τη Βουλή».

Αμφότερες οι συμφωνίες περνούν υποχρεωτικά από τη Βουλή, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου, ενώ όσον αφορά τη συμφωνία με την Ουκρανία, επεσήμανε στην κυρία Διαμαντοπούλου πως θα έπρεπε να γνωρίζει ότι δεν είναι διακρατική, αλλά μεταξύ ΔΕΠΑ και Naftogaz.

«Αρα -κατέληξε στην απάντησή του ο υπουργός- όλα αυτά περί μυστικής διπλωματίας και αδιαφάνειας δείχνουν μίζερη στάση, αδυναμία να καταλάβουμε τη μεγάλη εικόνα, ότι αυτές είναι εθνικές επιτυχίες που αυξάνουν τον εθνικό πλούτο και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Και δεν έγιναν από τη μία μέρα στην άλλη – ξεκίνησε το 2011 με τον Μανιάτη, 2014 με Σαμαρά – Βενιζέλο. Πρόκειται για μία θεσμική σκυταλοδρομία και είναι λάθος να την εντάσσουμε στα θέματα μικροπολιτικής αντιπολίτευσης. Κάποια πράγματα είναι εθνικά και υπεράνω», θέλησε να υπογραμμίσει.

Αντίστοιχα για τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε βγει να προειδοποιήσει ότι «οι εξελίξεις με τους Αμερικανούς στα ενεργειακά είναι ανησυχητικές», ο κ. Παπασταύρου σχολίασε πως είτε είναι αδαής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρει τι έχει ο ίδιος υπογράψει, είτε κοινός συκοφάντης:

«Ο κ. Φάμελλος είπε ότι “παραπλανώ” λέγοντας ότι το ποσοστό του κράτους θα κυμαίνεται στο 40%. Με έναν απλοϊκό υπολογισμό βρήκε 3% – πόσο έχουν τα ΕΛΠΕ; 10% της κοινοπραξίας, 30% των ΕΛΠΕ έχει το κράτος, άρα 3% θα πάρει από τα κέρδη. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα το Κράτος, όπως ισχύει σε αυτές τις συμβάσεις, θα πάρει 20% φόρο εισοδήματος, 5% περιφερειακό φόρο, υπάρχει μία κατηγορία μισθώματα/royalties που ξεκινά από 4% και φτάνει 15%, και επιπλέον προβλεπόμενα στη σύμβαση ποσά, το κράτος φτάνει να λαμβάνει ένα ποσοστό μεταξύ 38-40%, εφόσον το κοίτασμα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.

»Ο κ. Φάμελλος είπε θα πάρουμε 3%. Θα μου πείτε, είναι τεχνικά θέματα, συμβάσεις, μπορεί να μην ήξερε ο άνθρωπος. Ελα όμως που αυτή τη σύμβαση την έχει υπογράψει ο ίδιος ο κ. Φάμελλος! Γιατί η σύμβαση της ExxonMobil είναι η παλιά σύμβαση της Total του 2018, που φέρει την υπογραφή του», παρατήρησε ο υπουργός.

Οπότε κατέληξε, «ή είναι παντελώς αδαής, γιατί δεν ξέρει τι υπογράφει, ή είναι προκλητικός συκοφάντης, όταν μου λέει ότι παραπλανώ για κάτι που ο ίδιος έχει υπογράψει. Κάπου πρέπει να τελειώσουμε με την αριστερά της υποκρισίας και της συκοφαντίας. Δεν επιτρέπεται να δίνουμε λάθος στοιχεία στον πολίτη».

Ο υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε εξάλλου ανεπιτρεπτες τις δηλώσεις-απειλές Ζαχάροβα κατά της χώρας μας, λέγοντας ότι «η Ελλάδα έχει αναφαίρετο δικαίωμα για το πώς θα αναπτύξει την αμυντική της βιομηχανία και δεν πέφτει λόγος στην ίδια ή σε κάποιον άλλον».

«Πολύ λυπηρό όλο το περιεχόμενο των δηλώσεων, καμία αναφορά στην τουρκική εισβολή, στον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, δείχνει πως αντιμετωπίζει τη διεθνή πολιτική με εμπάθεια, δηλώσεις που εμείς απορρίπτουμε κατηγορηματικά», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο κ. Παπασταύρου για την αμετροέπεια της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο εντάσεων στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι Λιβύη και Ελλάδα έχουν οικόπεδα, στα οποία και οι δύο σέβονται τη μέση γραμμή στην πράξη. «Στις διακηρύξεις μπορεί να δημιουργεί -όπως και η Τουρκία- εντάσεις, αλλά κατά την εκμετάλλευση των οικοπέδων της», παρατήρησε, «δεν εμφανίζει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αν θέλει να πάρει μέρος στο πετρελαϊκό παγκόσμιο γίγνεσθαι και να αγνοεί τους διεθνείς κανόνες; Καμία χώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό, θα έμενε στο περιθώριο. Ειδικά η Λιβύη, της οποίας τα δημόσια έσοδα από τους υδρογονάνθρακες είναι το 90% του κρατικού προϋπολογισμού της. Δεν θα μπορούσε να παίξει με τα δημόσια έσοδά της».

