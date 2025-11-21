«Pacta sunt servanda» Μητσοτάκη για τους Κινέζους της COSCO και το λιμάνι του Πειραιά

«Τι θα κάνετε αν ο Τραμπ σάς πει: “Θέλουμε να διώξετε τους Κινέζους;”» ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον Πρωθυπουργό από τον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μικλεθγουέιτ, για το θέμα που ανέκυψε από τις δηλώσεις Γκίλφοϊλ για το λιμάνι του Πειραιά.

Και η απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Bloomberg New Economy Forum ήταν σαφής:

«Για εμάς –είπε– οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται. Το κάναμε απολύτως σαφές», σε μια εφαρμογή τoυ περίφημου pacta sunt servanda, της βασικής αυτής αρχής του διεθνούς Δικαίου, και για τη συμφωνία παραχώρησης της ΟΛΠ Α.Ε στους Κινέζους της COSCO (China COSCO Shipping Corporation Limited) του 2016:

«Από την άλλη πλευρά, όμως», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, «κοιτάξτε τι συνέβη στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ημέρες. Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια, την Κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία. Πριν από λίγα χρόνια, δεν ήμασταν καν στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Τώρα γινόμαστε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην ευρωπαϊκή αγορά. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση».

«Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς. Και θέλουμε να το κάνουμε.

»Εχουμε ήδη υπογράψει συμφωνίες που αποδεικνύουν ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις που έγιναν στο παρελθόν και των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή», επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη νέα σελίδα στην πολυεπίπεδη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ με το μπαράζ ενεργειακών και αμυντικών deal, σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις της χώρας από συμφωνίες προηγούμενων ετών.

«Αυτός είναι ένας διακριτικός τρόπος για να πείτε στον Τραμπ: “Κοίτα, κάνουμε όλες αυτές τις συμφωνίες μαζί σας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, άσε τον Πειραιά έξω από αυτό”» παρενέβη εκ νέου ο αρχισυντάκτης του Bloomberg News, με τον Πρωθυπουργού να επισημαίνει:

«Υπάρχουν και άλλα λιμάνια στην Ελλάδα που μπορούν να αναπτυχθούν (σ.σ. βλέπε Ελευσίνα). Υπάρχει τρόπος, όπως ανέφερα, να σεβαστούμε ό,τι έχει ήδη συμβεί, προσκαλώντας παράλληλα κεφάλαια από τις ΗΠΑ και αμερικανικών συμφερόντων να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε με επιτυχία».

