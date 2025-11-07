Eπεσαν οι υπογραφές στο deal ΔΕΠΑ Εμπορίας–AKTOR με τους Αμερικανούς της Venture Global για την προμήθεια LNG

Σε ένα ακόμη σημαντικό ενεργειακό deal για τη χώρα μας στο πλαίσιο της Τ-PEC, ΔΕΠΑ Εμπορίας και AKTOR υπέγραψαν συμφωνία 20ετούς διάρκειας με την αμαρικανική εταιρεία-παραγωγό LNG Venture Global για τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων αμερικανικού υγροποιημένου αερίου μέσω της Ελλάδας προς την Ουκρανία, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η συμφωνία προμήθειας συνοδεύεται με την υπογραφή δύο Μνημονίων Κατανόησης (MoU) με τις εταιρείες NOVA και Naftogaz σε Ρουμανία και Ουκρανία, αντίστοιχα, οι οποίες αναμένεται να αγοράσουν τις ποσότητες που θα φέρει η Venture Global στην Ελλάδα σε εκτέλεση της συμφωνίας.

Οπως προαναφερθηκε, το συμβόλαιο εκτείνεται σε ορίζοντα 20ετίας με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2030. Πρόκειται για το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο προμήθειας αμερικανικού LNG στη ΝΑ Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο σε LNG μετά την Αλγερία που έληξε.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο επικεφαλής της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Κωνσταντίνος Ξιφαράς και η εκπρόσωπος της Venture Global, παρουσία των αμερικανών υπουργών Νταγκ Μπέργκαμ καιΚρις Ράιτ, του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και της επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα Κίμπεριλι Γκίλφοϊλ.

Οι συνολικές ποσότητες δεν έγιναν γνωστές ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Ξιφαράς μιλώντας σε δημοσιογράφους, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατ. τόνων LNG ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης έως και περίπου 1,5 εκατ. τόνων ετησίως, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των ποσοτήτων με κοινή συμφωνία των μερών.

Σε κάθε περίτωση, όπως τόνισε ο CEO της ΔΕΠΑ, η συμφωνία που υπεγράφη στο περιθώιρο της δεύτερης ημέρας εργασιών της P-TEC, αποτελεί το πλέον μακροπρόθεσμο συμβόλαιο στη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και τη βάση για τη διεύρυνση του σχετικού χαρτοφυλακίου της νεοσύστατης εταιρείας των ΔΕΠΑ Εμπορίας και AKTOR.

Η νέα εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Υπενθυμίζεται ότι ΔΕΠΑ Εμπορίας και ATKOR προχώρησαν προ ημερών στην δημιουργία κοινοπραξίας με αντικείμενο την δραστηριοποίηση στο κομμάτι της αγοράς και πώλησης υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ονομοασία ATLANTIC – SEE LNG TRADE. Η νέα εταιρεία ονομάζεται ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και έχει ως στόχο την αγορά και εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (LNG) και την περαιτέρω πώλησή του εκτός Ελλάδας και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής ήδη εξετάζει και αξιολογεί τις κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών της. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Ξιφαράς, διευθύνων σύμβουλος ο κ. Εξάρχου και μέλη οι κ.κ. Αναστάσιος Αρανίτης, Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος και Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος. Στη νέα εταιρεία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 40%, αντίστοιχα.

H αμερικανίδα πρεσβευτής Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι η συμφωνία ΔΕΠΑ Εμπορίας, AKTOR με την Venture Global συνιστά από τις πλέον μακροπρόθεσμες στον κλάδο «εγκαινιάζοντας» έτσι μια γόνιμη ενεργειακή συνεργασία με προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης στο μέλλον για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία που συνοδεύεται από την υπογραφή δύο MoU με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Οι ανακοινώσεις: Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα: 1. Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («ATLANTIC SEE») στην οποία συμμετέχει η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, και της αμερικάνικης εταιρείας Venture Global Inc. («Venture Global») συμφωνία Πώλησης και Αγοράς («SPA») για την αγορά ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA) κατ’ ελάχιστο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Venture Global, για είκοσι χρόνια με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2030. Σύμφωνα με τους όρους του SPA, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA) ενώ προβλέπεται η δυνατότητα με κοινή συμφωνία των μερών να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG της Ελλάδας με εξαγωγέα των Η.Π.Α., εγκαινιάζοντας μια δυναμική και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της ATLANTIC SEE και της Venture Global. 2. Περαιτέρω, υπογράφηκε σήμερα συμφωνία εκδήλωσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος (“Joint Statement of Mutual Intent”) της ATLANTIC SEE με την κρατική ουκρανική εταιρεία «National Joint Stock Company «Naftogaz of Ukraine» («Naftogaz»), δυνάμει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε το ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 0,7 εκατομμύριου τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030. 3. Τέλος, υπογράφηκε σήμερα μνημόνιο κατανόησης («MOU») μεταξύ της ATLANTIC SEE και α) της ρουμανικής εταιρείας «NOVA POWER & GAS S.R.L.» («NOVA POWER»), και β) της κρατικής ρουμανικής εταιρείας «S.N.T.G.N. Transgaz S.A.», (Transgaz”), δυνάμει της οποίας οι ως άνω εταιρείες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030. Η ανακοίνωση της ΔΕΠΑ: Η εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει μέσω της θυγατρικής του Aktor Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, υπέγραψε σήμερα το πρωί μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας (SPA) με την αμερικανική εταιρεία Venture Global Inc. για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC), που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο, η ATLANTIC – SEE LNG TRADE υπέγραψε με τη Venture Global Inc. συμφωνία αγοραπωλησίας διάρκειας είκοσι (20) ετών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2030. Βάσει των όρων της συμφωνίας, προβλέπεται η προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατομμυρίων τόνων LNG ετησίως (MTPA), ενώ η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA). Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα, με κοινή συμφωνία των μερών, να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Οι ποσότητες αυτές θα μεταφέρονται στην Ελλάδα από την ATLANTIC – SEE LNG TRADE με σκοπό την πώλησή τους σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG με προμηθευτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες στα ενεργειακά χρονικά της Ελλάδας, σε μια συγκυρία που σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Venture Global Inc., με έδρα τη Λουϊζιάνα, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με Ρουμανία και Ουκρανία Παράλληλα, υπεγράφη Συμφωνία Εκδήλωσης Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (Joint Statement of Mutual Intent) με την κρατική ουκρανική εταιρεία Naftogaz of Ukraine, βάσει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 0,7 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), μετά την επαναεριοποίηση (regasification), για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2030. Αντίστοιχα, υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τις ρουμανικές εταιρείες NOVA POWER & GAS S.R.L. και S.N.T.G.N. Transgaz S.A., βάσει του οποίου οι δύο εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας LNG έως περίπου 1,4 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA), για περίοδο είκοσι (20) ετών, επίσης από το 2030. Συνολικά, τα Μνημόνια Κατανόησης αντιστοιχούν σε ποσότητες LNG έως 3,7 δισ. κυβικών μέτρων (BCM). Η Ελλάδα διεθνής κόμβος για το LNG Οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG στην Ευρώπη. η Ελλάδα καθίσταται κρίσιμος παράγοντας για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ενεργειακή αυτονομία της περιοχής. Μέσω της ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η οποία ιδρύθηκε από κοινού από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και το Όμιλο ΑΚΤΩΡ, η χώρα αποκτά για πρώτη φορά συντεταγμένο εξαγωγικό βραχίονα LNG, που αξιοποιεί τη γεωγραφική θέση, τις υποδομές και την τεχνογνωσία των δύο εταιρειών για να συνδέσει την εγχώρια αγορά φυσικού αερίου με τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Πρόεδρος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία σηματοδοτεί μια ιστορική μετάβαση από το όραμα στην πράξη. Η Ελλάδα, με τη στενή συνεργασία και τη σταθερή υποστήριξη του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου, αποκτά για πρώτη φορά μια μακροχρόνια, στρατηγική γραμμή προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης στην Ευρώπη. Μέσω της Atlantic SEE, της κοινής εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του Ομίλου ΑΚΤΩΡ, χτίζουμε έναν νέο εμπορικό και γεωστρατηγικό διάδρομο, που μετατρέπει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα μακράς πνοής, προς μια ανθεκτική, βιώσιμη και ενεργειακά ανεξάρτητη Ευρώπη, με την Ελλάδα σε ρόλο αξιόπιστου πρωταγωνιστή, που μπορεί να προνοεί και να πρωτοπορεί.» Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR δήλωσε: «Σήμερα είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για όλους μας. Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο όραμα του μετασχηματισμού της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο του νέου ευρωπαϊκού κάθετου ενεργειακού διαδρόμου για το αμερικανικό φυσικό αέριο. Το όραμα αυτό έγινε πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα, τη στενή συνεργασία και τη συμβολή του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η Ελλάδα αποκτά πλέον έναν κομβικό ρόλο στην περιοχή, ο οποίος δημιουργεί ιστορικές ευκαιρίες και αισθανόμαστε τεράστια χαρά που είμαστε μέρος αυτής της εθνικής προσπάθειας».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News