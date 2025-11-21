«Ε, δεν θα πάρουμε και την άδεια της κυρίας Ζαχάροβα!»

Τη σκυτάλη από το υπουργείο Εξωτερικών πήρε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Παύλος Μαρινάκης, για να απαντήσει στις απειλές Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών που μία ημέρα νωρίτερα μάς προειδοποίησε με… αντίποινα για τη συμφωνία Μητσοτάκη-Ζελένσκι, όπως προσχηματικά ανέφερε, καθώς η πραγματική αιτία της επίθεσής της στην Ελλάδα δεν είναι άλλη από τα ενεργειακά deals με τους Αμερικανούς.

«Φορτισμένες δηλώσεις όπως της κυρίας Ζαχάροβα δείχνουν ότι εμείς κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός [για τις συμφωνίες που συνάπτει η χώρα] Η θέση μας με τον αμυνόμενο, με την Ουκρανία και την Ευρώπη που δικαιώνεται, μπορεί να ενοχλεί κάποιους, αλλά δεν θα αλλάξει. Ειδικά όταν δύο κυρίαρχα κράτη κάνουν αυτό που θεωρούν σωστό», παρατήρησε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε απάντηση όσων απαράδεκτων για ένα εθνικά κυρίαρχο κράτος είπε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οσον αφορά το έτερο θέμα που ανέκυψε από τις δηλώσεις Γκίλφοϊλ για το λιμάνι του Πειραιά και την παρουσία των Κινέζων της COSCO, σε συνάρτηση μάλιστα και με τα σχέδια της νέας αμερικανικής επένδυσης σε αυτό της Ελευσίνας, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε -έπειτα από τις δηλώσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα από τη Σιγκαπούρη- ότι «η Ελλάδα γίνεται σημείο εισόδου για την αμερικανική ενέργεια με ό,τι συνεπάγεται γεωπολιτικά, Ενισχύει τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ αξιοποιούμε τη στρατηγική μας θέση και διερευνούμε αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε. Υπάρχουν συμφωνίες που μπορούμε να καταλήξουμε σε αμοιβαία επωφελείς διευθετήσεις χωρίς να αμφισβητούμε τις επενδύσεις στο παρελθόν των οποίων η δομή πρέπει να γίνει σεβαστή».

Σε παρεπόμενη ερώτηση για το λιμάνι του Πειραιά, ο εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει καμία (αμερικανική) παρέμβαση, αλλά μια στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ που θέλουμε να την ενισχύσουμε με ακόμα περισσότερες συμφωνίες που θα φέρουν περισσότερες θέσει εργασίας, περισσότερα έσοδα και περισσότερες επενδύσεις».

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Σεβόμαστε τα μέχρι τώρα, τα τιμούμε, τα υλοποιούμε αλλά κοιτάμε με το βλέμμα στο μέλλον για συμφωνίες όπως αυτές με τις ΗΠΑ», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας επίσης έπειτα από άλλη ερώτηση που του έγινε, ότι και οι σχετικές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή «κινούνται στο ίδιο πλαίσιο με αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι στο απολύτως λογικό και ίδιο πλαίσιο».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News