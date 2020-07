Πανικός στο Twitter: Χάκερ κατέλαβαν τους λογαριασμούς των Ομπάμα, Γκέιτς, Μπέζος, Μασκ, Μπάιντεν

Στόχος μίας από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις έγινε την Τετάρτη το Twitter, προκαλώντας νέα ερωτήματα για την αξιοπιστία της πλατφόρμας και την ασφάλεια που παρέχει στους χρήστες της. Οι χάκερς «χτύπησαν» καταλαμβάνοντας τους λογαριασμούς πολιτικών, δισεκατομμυριούχων, celebrities και άλλων διασήμων, καθώς επίσης εταιρειών-κολοσσών, καλώντας τους «ακολούθους» τους να μεταφέρουν ποσά σε bitcoin προς διάφορες κατευθύνσεις.

Εκπληκτοι, εκατομμύρια χρήστες που «ακολουθούν» στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσωπικότητες όπως οι Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Γκέιτς, Ιλον Μασκ, Τζο Μπάιντεν, Κάνιε Γουέστ, Τζεφ Μπέζος, Μάικ Μπλούμπεργκ κ.α., αλλά και εταιρείες όπως η Apple και η Uber, είδαν να τους ζητούν να κάνουν διάφορες πληρωμές -με σχετική μάλιστα επιβράβευση- στο ψηφιακό νόμισμα bitcoin.

Εως το βράδυ είχαν πραγματοποιηθεί 400 μεταφορές σε bitcoin συνολικού ύψους 120.000 δολαρίων.

Οι αναρτήσεις στους λογαριασμούς των διασήμων από τον χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της showbiz, «κατέβηκαν» αρκετή ώρα αργότερα.

«Λυπούμαστε πολύ που συνέβη αυτό. Είναι μια πολύ κακή ημέρα για εμάς», δήλωσε απολογούμενος ο επικεφαλής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Για λίγη ώρα, το Twitter μπλόκαρε τους λογαριασμούς διασήμων μέχρι να μπορέσει να διορθώσει τη βλάβη στα συστήματά του. Οι αρμόδιοι του δημοφιλούς μέσου είπαν ότι χάκερ είχαν εισβάλει στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας, στοχεύοντας στους λογαριασμούς των υπαλλήλων που έχουν πρόσβαση σε αυτά τα συστήματα, ώστε να κλέψουν τους κωδικούς τους.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020