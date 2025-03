Ουκρανικό: «Εκεχειρία» με επιθέσεις δεκάδων drones και από τις δύο πλευρές

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον του ουκρανικού λιμανιού του Μικολάιφ στη Μαύρη Θάλασσα και της Κρίβι Ριχ, με ουκρανούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει δεχθεί η πόλη αυτή στη διάρκεια του πολέμου.

Οι ΗΠΑ κατέληξαν την Τρίτη σε συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Ρωσία για την αναστολή των επιθέσεων στη Μαύρη Θάλασσα και εναντίον των ενεργειακών υποδομών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο πότε και πώς θα τεθούν σε ισχύ.

Ο δήμαρχος του Μικολάιφ δήλωσε ότι νωρίς το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην πόλη, ενώ νωρίτερα ο κυβερνήτης της επαρχίας είχε επισημάνει ότι επτά drones καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύκτας στον εναέριο χώρο της περιοχής.

Εξάλλου η Ρωσία επιτέθηκε εναντίον του Κρίβι Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και να σημειωθούν ζημιές σε κτίρια, αν και δεν υπάρχουν θύματα, επεσήμανε ο επικεφαλής της στρατιωτική διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βιλκούλ.

«Προφανώς με αυτό τον τρόπο “θέλουν ειρήνη” οι κατακτητές», σχολίασε ο Βιλκούλ στο Telegram, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones εναντίον του Κρίβι Ριχ από την αρχή του πολέμου.

«Το κυριότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θάνατοι ή τραυματισμοί», υπογράμμισε ο ίδιος.

Terror against civilians – that’s Russia’s only tactic. Akhtyrka stands strong! 💙💛

Last night, Russian drones attacked Akhtyrka.

As a result of the strike by three drones, two apartment buildings, four stores, an administrative facility of an enterprise, several vehicles,… pic.twitter.com/QpvDpiMrKf

— AnatolijUkraine (@AnatoliUkraine) March 26, 2025