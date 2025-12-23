Χωρίς συμμάχους, η Αμερική θα χάσει από την Κίνα

Για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν στρατηγικό ανταγωνιστή, την Κίνα, ο οποίος υπερτερεί σε κλίμακα ισχύος στις περισσότερες κρίσιμες διαστάσεις. Με λίγα λόγια, έχουν έναν αντίπαλο μεγαλύτερο από τις ίδιες. Η οικονομική, τεχνολογική, βιομηχανική και στρατιωτική δυναμική του Πεκίνου είναι τόσο εκτεταμένη, ώστε η αμερικανική εθνική ικανότητα, εάν ασκηθεί μεμονωμένα, ενδέχεται να μην επαρκεί για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην πρόκληση αυτή. Το διεθνές σύστημα μεταβάλλεται ραγδαία και μαζί του αλλάζει και το πλαίσιο μέσα στο οποίο η αμερικανική υπεροχή μπορεί να διατηρηθεί.

Δύο στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κερτ Κάμπελ και ο πρώην αναπληρωτής ανώτερος διευθυντής για τις υποθέσεις Κίνας και Ταϊβάν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Ρας Ντόσι, γράφουν στους New York Times ότι «στη νέα αυτή συγκυρία, το πραγματικό μέτρο της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας δεν είναι πλέον η αυτάρκεια ή η μονομερής δράση, αλλά η ικανότητα της Ουάσινγκτον να οικοδομήσει αυτό που μπορεί να ονομαστεί κλίμακα συμμαχιών». Με τη φράση αυτή, περιγράφουν τη δυνατότητα των ΗΠΑ να στέκουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνες τους, αλλά σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους τους, συνδυάζοντας οικονομικές αγορές, τεχνολογική καινοτομία, στρατιωτική ισχύ και βιομηχανική παραγωγική ικανότητα. Μόνο μέσω τέτοιων συνεργασιών, ισχυρίζονται, μπορεί να διατηρηθεί η ισορροπία ισχύος έναντι της Κίνας.

Παρά ταύτα, η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η διπλωματική του προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε μονομερείς πιέσεις και στην εκτεταμένη χρήση δασμών, έχει αποξενώσει παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ και έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για το Πεκίνο να οικοδομήσει τις δικές του συμμαχίες. Η πρόσφατη επιβολή υψηλών δασμών στην Ινδία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημειώνουν. Οι ΗΠΑ πέρασαν περισσότερες από τρεις δεκαετίες προσεγγίζοντας την Ινδία ως γεωπολιτικό αντίβαρο στην Κίνα. Ωστόσο, μετά την επιβολή των δασμών, ο ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, επισκέφθηκε την Κίνα για πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια, συμφωνώντας με τον Σι Τζινπίνγκ να αφήσουν πίσω την περίοδο έντασης και να εργαστούν ως συνεργάτες.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί η αμερικανική στρατηγική, επισημαίνει το άρθρο των New York Times. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, οι ΗΠΑ κατάφεραν να υπερισχύσουν ανταγωνιστών όπως η Γερμανία, η Ιαπωνία και η Σοβιετική Ενωση χάρη στην ανώτερη παραγωγική τους ικανότητα και τη συνεχή καινοτομία. Η Κίνα, ωστόσο, συνιστά μια διαφορετικού τύπου πρόκληση. Σε πολλούς από τους δείκτες που καθορίζουν τον στρατηγικό ανταγωνισμό, έχει ήδη ξεπεράσει την Αμερική.

Η κινεζική οικονομία, αν και παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης, είναι σχεδόν κατά 30% μεγαλύτερη από την αμερικανική όταν υπολογίζεται με βάση την αγοραστική δύναμη. Η χώρα διαθέτει περίπου διπλάσια βιομηχανική παραγωγική ικανότητα, παράγοντας πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, πλοία, χάλυβα και ηλιακά πάνελ. Παράλληλα, κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή μπαταριών, ηλεκτρικών οχημάτων και κρίσιμων ορυκτών. Στον τομέα της επιστήμης και της Τεχνολογίας, καταθέτει περισσότερες ενεργές πατέντες και δημοσιεύει περισσότερες επιστημονικές εργασίες υψηλής απήχησης. Στρατιωτικά, διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο, τεράστια ναυπηγική ικανότητα και αναπτύσσει προηγμένα οπλικά συστήματα, όπως υπερηχητικά όπλα και μη επανδρωμένες πλατφόρμες.

Αναμφίβολα, σημειώνουν οι New York Times, η Κίνα αντιμετωπίζει και σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, όπως η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού, η υπερβάλλουσα βιομηχανική παραγωγή, τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά και τα υψηλά επίπεδα χρέους. Παρ’ όλα αυτά, κάθε σοβαρή αμερικανική στρατηγική οφείλει να λάβει υπόψη τη γνωστή ρήση του Ψυχρού Πολέμου ότι «η ποσότητα έχει τη δική της ποιότητα».

Η ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι η άνοδος και η πτώση των μεγάλων δυνάμεων εξαρτώνται συχνά από την κλίμακα: το μέγεθος του πληθυσμού, τη διαθεσιμότητα πόρων και τη συνολική παραγωγική ικανότητα. Οταν δύο κράτη φτάνουν σε παρόμοια επίπεδα οικονομικής αποδοτικότητας, εκείνα με μεγαλύτερη πληθυσμιακή και γεωγραφική έκταση τείνουν να αποκτούν μακροπρόθεσμο πλεονέκτημα. Η Βρετανία, για παράδειγμα, έχασε το προβάδισμά της όταν μεγαλύτερα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, την ξεπέρασαν σε βιομηχανική ισχύ. Στον 20ό αιώνα, η αμερικανική παραγωγική δυναμική προκαλούσε δέος στους αντιπάλους της.

Σήμερα, αυτή η αίσθηση συντριπτικής κλίμακας ανήκει στην Κίνα. Η καλύτερη και πιο ρεαλιστική απάντηση των ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι η συστηματική ενίσχυση των συμμαχιών τους, σύμφωνα με τους New York Times. Αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξαρτώμενοι ή προστατευόμενοι, αλλά ως ισότιμοι εταίροι σε μια κοινή προσπάθεια συγκέντρωσης ισχύος. Οι επενδύσεις στην εσωτερική ανασυγκρότηση των ΗΠΑ είναι απαραίτητες, αλλά δεν επαρκούν από μόνες τους.

Εάν οι ΗΠΑ επιλέξουν να δράσουν μόνες, θα παραμείνουν μικρότερες από την Κίνα σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Αν, όμως, κινηθούν από κοινού με την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ινδία και την Ταϊβάν, τότε η εικόνα αλλάζει ριζικά. Ενα τέτοιο συμμαχικό μπλοκ θα διέθετε υπερδιπλάσιο ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης, μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ, βαθύτερες δεξαμενές ταλέντου και ανώτερο τεχνολογικό δυναμικό. Η συμμαχική κλίμακα, υπό αυτές τις συνθήκες, θα αποτελούσε τον καθοριστικό παράγοντα για την ισορροπία ισχύος στο μέλλον.

Σκοπός αυτής της στρατηγικής, καταλήγουν οι New York Times, δεν είναι ο πλήρης περιορισμός της Κίνας, κάτι που θα ήταν και ανέφικτο και επικίνδυνο, αλλά η εξισορρόπησή της ισχύος. Μόνο μέσω συνεργασιών μπορούν να προστατευθούν οι κοινές βιομηχανικές βάσεις, να διατηρηθεί το τεχνολογικό πλεονέκτημα και να εξασφαλιστεί αξιόπιστη αποτροπή. Εάν η Ουάσινγκτον αποτύχει να κατευθύνει τη διπλωματική ισχύ της προς αυτόν τον στόχο, κινδυνεύει να βρεθεί πιο απομονωμένη, αφήνοντας την Κίνα να καθορίσει τους όρους του διεθνούς συστήματος στον επόμενο αιώνα.

