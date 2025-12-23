Το εντυπωσιακό επίσημο τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Νόλαν

Μετά από μήνες αναμονής, το πρώτο τρέιλερ της διασκευής του ομηρικού έπους «Οδύσσεια» από τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στη χώρα μας, κυκλοφόρησε επιτέλους στο Διαδίκτυο.

Με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στο ρόλο του ήρωα της αρχαιότητας, το τρέιλερ προσφέρει μια σειρά από πλάνα του γενειοφόρου Οδυσσέα καθώς ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά την πτώση της Τροίας. Στο βίντεο, μια τραχιά φωνή αναφέρει: «Μετά από πολλά χρόνια πολέμου, κανείς δεν θα μπορούσε να σταθεί ανάμεσα στους άνδρες μου και την πατρίδα μου… ούτε καν εγώ».

Ο Guardian σημειώνει ότι το τρέιλερ παρέχει και σύντομα πλάνα της Αν Χάθαγουεϊ, η οποία ερμηνεύει τη σύζυγο του Οδυσσέα, Πηνελόπη, καθώς και του βρετανού ηθοποιού Τομ Χόλαντ, στο ρόλο του γιου του, Τηλέμαχου – αλλά εστιάζει κυρίως στις κακουχίες που αντιμετωπίζει ο ομηρικός ήρωας στο ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη.

Το επίσημο τρέιλερ καταφθάνει λίγες ημέρες μετά από την κυκλοφορία στις 12 Δεκεμβρίου μιας εξάλεπτης σεκάνς της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Το περασμένο καλοκαίρι, διέρρευσε ένα πρώτο τρέιλερ αλλά το τωρινό δείχνει σημαντικά διαφοροποιημένο και έρχεται μετά την αποκάλυψη του σκηνοθέτη ότι χρησιμοποίησε πάνω από 60.000 μέτρα φιλμ σε κάμερες υψηλής ευκρίνειας IMAX για τα γυρίσματα της υπερπαραγωγής του.

Η ταινία, μεγάλο μέρος της οποίας γυρίστηκε στη Μεσσηνία στις αρχές της φετινής χρονιάς, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Ιουλίου 2026 στην Αυστραλία, και στις 17 Ιουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό εάν, όπως είθισται, η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας.

