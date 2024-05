Ουκρανία: Πύραυλοι ATACMS εναντίον της Κριμαίας – στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο

Η Ουκρανία εξαπέλυσε εννέα αμερικανικούς πυραύλους ATACMS κατά της Κριμαίας και τουλάχιστον 60 drones κατά περιοχών στη Ρωσία.

Μία από τις επιθέσεις είχε στόχο διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, η λειτουργία του οποίου διακόπηκε, δήλωσαν την Κυριακή Ρώσοι αξιωματούχοι.

Η αντιαεροπορική άμυνα των ρωσικών δυνάμεων κατέρριψε τους εννέα ATACMS που εξαπολύθηκαν κατά της Κριμαίας, όπως και τα 57 drones που εξαπολύθηκαν κατά της περιφέρειας Κρασνοντάρ στη Ρωσία και τα τρία drones που εξαπολύθηκαν κατά της περιφέρειας Μπέλγκοροντ επίσης στη ρωσική επικράτεια, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι έξι drones έπεσαν στο έδαφος διυλιστηρίου πετρελαίου στην Σλαβιάνσκ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε ότι η λειτουργία του διυλιστηρίου διακόπηκε μετά την επίθεση. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε, επικαλούμενο ρώσους αξιωματούχους, ότι δεν προκλήθηκαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο από την επίθεση.

In what must be Ukraine's largest attack on Crimea to date, explosions covering essentially every main Russian military hot spot on the peninsula in the past hour.

Dzankoy, Sevastopol, Simferopol, Yevpatoria, Kirovskoye, Saky, more pic.twitter.com/aU3tX6knMB

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) May 18, 2024