Ουκρανία, 697η ημέρα: Ο πόλεμος των drones

Εικόνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ρώσοι και στην οποία εικονίζονται πυροσβέστες να επιχειρούν στον σταθμό φυσικού αερίου του Ουστ-Λούγκα | Head of Administration of Kingiseppsky District of Leningrad Region Yuri Zapalatsky Telegram channel via REUTERS