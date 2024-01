Αποχώρησε αιφνιδιαστικά ο ΝτεΣάντις από την κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών

Δεν υπάρχει κανείς πλέον, η σχεδόν κανείς, να εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία των ΗΠΑ: το βράδυ της Κυριακής ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος θεωρούνταν ως ο πιο ισχυρός αντίπαλος του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, ανακοίνωσε την απόσυρση της υποψηφιότητάς του.

Η κίνηση αυτή ήρθε αιφνιδιαστικά: είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και το Σάββατο έλεγε ότι θα φέρει στον Λευκό Οίκο το μότι «ζήσε ελεύθερος ή πέθανε» και την Κυριακή είχε προγραμματίσει ομιλία στο Μάντσεστερ του Νιου Χαμσάιρ, όπου θα στηθούν οι κάλπες για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών την Τρίτη. Εκεί τον περίμεναν διάφοροι επιφανείς του Κόμματος, όπως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.

Αλλά φαίνεται πως ο ΝτεΣάντις τα μέτρησε καλύτερα και είδε ότι δεν είχε νόημα. Την περασμένη εβδομάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον Τραμπ, στην Αϊόβα και οι δημοσκοπήσεις για την αναμέτρηση στο Νιου Χαμσάιρ δεν ήταν ενθαρρυντικές.

Ο Ντε Σάντις ανακοίνωσε την απόφασή του σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο X (το πρώην Twitter):

«Μετά τη δεύτερη θέση που καταλάβαμε στην Αϊόβα, προσευχηθήκαμε και σκεφτήκαμε για το πώς θα προχωρήσουμε. Αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσα να κάνω για λάβω ένα θετικό αποτέλεσμα, περισσότερες oil;iew στην προεκλογική εκστρατεία, περισσότερες συνεντεύξεις, θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ να ζητήσω από τους υποστηρικτές μας να προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο τους και να δωρίσουν τους πόρους τους. Δεν έχουμε ξεκάθαρο μονοπάτι προς τη νίκη. Κατά συνέπεια, αναστέλλω σήμερα την προεκλογική μου εκστρατεία», ανέφερε ο ΝτεΣάντις.

