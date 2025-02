O Τζέιμς Μποντ παραδόθηκε στον Τζεφ Μπέζος

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της αυτοκρατορίας της Amazon (και ιδιοκτήτης, μεταξύ άλλων, της ιστορικής εφημερίδας Washington Post και των θρυλικών κινηματογραφικών στούντιο MGM) έβαζε στο μάτι τον Τζέιμς Μποντ. Ηδη από το 2021, όταν προσέφερε 8,75 δισ. δολάρια για να αγοράσει την MGM στόχος του, όπως έγραφαν τότε οι New York Times, ήταν κυρίως η κινηματογραφική σειρά του πράκτορα 007 και είχε αποκτήσει τον κατάλογο των παλαιών ταινιών. Τώρα, τα κατάφερε ολοκληρωτικά:

Τα στούντιο Amazon MGM, όπως ονομάζονται πλέον, θα αναλάβουν τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς του Τζέιμς Μποντ, έπειτα από μία συμφωνία με την οικογένεια Μπρόκολι, παραγωγών εδώ και 60 χρόνια των ταινιών του 007.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, αλλά αυτή δίνει στον αμερικανικό κολοσσό την εξουσία να σχεδιάσει το κινηματογραφικό μέλλον του πράκτορα 007, έπειτα από δεκαετίες στενού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι.

Ο ίδιος ο Τζεφ Μπέζος πανηγύρισε για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Τζέιμς Μποντ, ρωτώντας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Ποιον θα επιλέγατε να ενσαρκώσει τον επόμενο Μποντ;».

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf

— Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025