Ο Τραμπ παραδέχθηκε την ήττα του σε… πάρτι, κατήγγειλε ξανά νοθεία και προανήγγειλε υποψηφιότητα το 2024!

Ενα χριστουγεννιάτικο πάρτι στον Λευκό Οίκο, όπου οι παρευρισκόμενοι συνωστίζονταν και δεν φορούσαν μάσκες, επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιβεβαιώσει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος των ΗΠΑ, το 2024.

Δεν πρέπει να εκπλήσσει κανέναν το σκηνικό στον Λευκό Οίκο βέβαια. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ και οι φανατικοί υποστηρικτές του έχουν δείξει επανειλλημένα την απέχθειά τους για κάθε μέτρο προστασίας από τον κοορονοϊό.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να πει ότι ακόμα προσπαθεί να βγει πρόεδρος για την επόμενη τετραετία, αλλά από τον τρόπο που το είπε έδειξε ότι μάλλον ούτε ο ίδιος πιστεύει πλέον ότι είναι δυνατόν. Ισως να το πήρε απόφαση, αφού ακόμα και ο πιστός του υπουργός Δικαιοσύνης, Γουίλιαμ Μπαρ, βγήκε και είπε ότι δεν βρέθηκε καμία παρατυπία στις εκλογές.

«Πέρασαν τέσσερα εκπληκτικά χρόνια. Προσπαθούμε να το κάνουμε και τα επόμενα τέσσερα. Αλλιώς, θα σας δω σε τέσσερα χρόνια», είπε στο ακροατήριό του, στο οποίο βρίσκονταν πολλά μέλη της Εθνικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η Παμ Πόλαρντ, μέλος της επιτροπής στην Οκλαχόμα, που ήταν στο πάρτι, πρόβαλε βίντεο στο Facebook, στο οποίο είναι εμφανής η παντελής έλλειψη προστατευτικών μέτρων, ενώ κάποιοι ακούγονται να βήχουν ήδη.

Trump at the White House Christmas party: "It's been an amazing four years. We're trying to do another four years, otherwise I'll see you in four years."

