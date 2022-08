«Καρατομήθηκε» ο διοικητής του στόλου της Μαύρης Θάλασσας μετά τα πλήγματα στην Κριμαία

Νέο διοικητή απέκτησε ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος έχει την βάση του στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσικη Ομοσπονδία Κριμαία, σύμφωνα με πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Ρωσίας RIA.

Εάν επιβεβαιωθεί η αλλαγή αυτή, η οποία θα έχει έρθει μετά τα πλήγματα που δέχθηκαν οι ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη χερσόνησο τις τελευταίες ημέρες, η απομάκρυνση του προηγούμενου διοικητή, του Ιγκόρ Οσίποφ, θα σηματοδοτήσει τη σημαντικότερη απόλυση στρατιωτικού αξιωματούχου στη διάρκεια της πολύμηνης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, κατά την οποία η Μόσχα έχει υποστεί μεγάλες απώλειες σε άνδρες και εξοπλισμό, μετέδωσε το Reuters.

Ο ηλικίας 49 ετών Ιγκορ Οσίποφ, ήταν επικεφαλής του στόλου από τον Μάιο του 2019, σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αμυνας.

Το πρακτορείο RIA έγραψε, επικαλούμενο δικές του πηγές, ότι ο νέος αρχηγός, ο Βίκτορ Σοκολόφ, ήδη παρουσιάστηκε στα μέλη του στρατιωτικού συμβουλίου του στόλου, στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Μια πηγή δήλωσε ότι είναι «φυσιολογικό» το ότι διορισμός δεν ανακοινώθηκε δημοσίως την ώρα που η Ρωσία διεξάγει αυτό που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Ο Σοκολόφ, ηλικίας 60 ετών, φέρεται να είχε υπηρετήσει στη διοίκηση ναρκαλιευτικών σκαφών και μονάδων κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 ενώ στη συνέχεια ανέλαβε υψηλότερα αξιώματα στον στόλο του Ειρηνικού και τον στόλο της Βόρειας Θάλασσας, όπου υπηρέτησε ως αναπληρωτής διοικητής. Από το 2020 ήταν επικεφαλής μιας στρατιωτικής ακαδημίας υψηλού κύρους.

Σημειώνεται ότι ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ο οποίος αποτελεί πηγή εθνικής υπερηφάνειας που χρονολογείται από την ίδρυσή του υπό την αυτοκράτειρα Μεγάλη Αικατερίνη το 1783, έχει υποστεί αρκετές ταπεινώσεις δημοσίως κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου. Τον Απρίλιο, η Ουκρανία έπληξε την ναυαρχίδα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, «Moskva», με πυραύλους Neptune, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και να βυθιστεί.

Την περασμένη εβδομάδα στην αεροπορική βάση Σάκι στη νοτιοδυτική Κριμαία, που βρίσκεται κοντά στην έδρα του στόλου στη Σεβαστούπολη, σημειώθηκε σειρά εκρήξεων που κατέστρεψαν οκτώ πολεμικά αεροσκάφη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες.

Την Τρίτη ακολούθησαν εκρήξεις σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε μια στρατιωτική βάση στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου. Η Ρωσία έκανε λόγο για πράξη δολιοφθοράς και η Ουκρανία άφησε να εννοηθεί ότι εκείνη φέρει την ευθύνη για το πλήγμα αυτό.

Την Τετάρτη, η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB δήλωσε ότι συνέλαβε έξι μέλη ενός «ισλαμιστικού τρομοκρατικού πυρήνα», όπως τον αποκάλεσε, στην Κριμαία, αν και δεν ανέφερε αν ήταν ύποπτοι για συμμετοχή στις εκρήξεις.

Την ίδια ημέρα το Κίεβο απείλησε να γκρεμίσει τη γέφυρα του Κρετς, ένα κολοσσιαίο έργο το οποίο είχε εγκαινιάσει ο ίδιος ο Πούτιν, το οποίο συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία.

