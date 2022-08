Η Ουκρανία απειλεί να γκρεμίσει τη γέφυρα που ενώνει Ρωσία – Κριμαία

Τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις, απείλησε ότι θα κατεδαφίσει η Ουκρανία.

Οπως έγραψε την Τετάρτη ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ σε ανάρτησή του, «η γέφυρα αυτή είναι παράνομη και η Ουκρανία δεν έδωσε την άδεια για την κατασκευή της. Απειλεί την οικολογία της χερσονήσου και επομένως πρέπει να γκρεμιστεί». «Δεν έχει σημασία το πώς: οικειοθελώς ή όχι», πρόσθεσε.

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο του 2018. Επρόκειτο για ένα κολοσσιαίο και δαπανηρό έργο με σκοπό να συνδεθεί η Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτησή της.

Πριν μερικές εβδομάδες, ο πρώην ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ Φίλιπ Μπρίντλαβ, του οποίου η συμβουλή εξακολουθεί να ζητείται από τον Λευκό Οίκο, είχε δηλώσει ότι η γέφυρα του Κερτς «είναι νόμιμος στόχος» για το Κίεβο, καθώς και ότι «η καταστροφή της θα αποτελούσε τεράστιο πλήγμα για τη Ρωσία».

«Η Ρωσία έχει εισβάλει στην Ουκρανία και έχει εξαπολύσει επιθέσεις όχι μόνο από το έδαφός της αλλά και από το εσωτερικό της χώρας (σ.σ. από τις περιοχές που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές), από τη Λευκορωσία, από την Κριμαία και από τη Μαύρη Θάλασσα, και έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για το αν η Ουκρανία εξαπολύσει επίθεση σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας», ήταν το σκεπτικό του στρατηγού (περισσότερα εδώ).

Σημειώνεται ότι η συγκαλυμμένη απειλή του Ποντολιάκ διατυπώθηκε μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις που έχουν γίνει στην Κριμαία. Την Τρίτη η Μόσχα έκανε λόγο για «σαμποτάζ» σε μια αποθήκη πυρομαχικών σε μια στρατιωτική βάση κοντά στο Τζάνκοϊ, χωρίς να υποδείξει τους υπεύθυνους, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα εκρήξεις σημειώθηκαν στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Σάκι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τις τελευταίες ώρες αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων εγκαταλείπει ή επιχειρεί να εγκαταλείψει τη χερσόνησο.

And reports of huge queues at Simferopol train station today. People clearly expecting more instability pic.twitter.com/3HES5kHE7F

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 16, 2022